肝癌晚期平均存活僅2.5年！想及早發現，醫師：滿●●歲，至少要做一次篩檢





83歲的黃女士因身體不適就醫，意外發現肝功能異常，進一步檢查後確診為第零期肝癌，同時也被診斷為B型肝炎帶原者。由於發現早、治療及時，她接受電燒治療（射頻燒灼術）去除腫瘤，術後僅住院三天即順利出院，現在只需定期追蹤，避免復發。

台灣肝癌高風險族群，多與B、C型肝炎有關

台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的主要成因與B、C型肝炎感染密切相關，其中B型肝炎約佔五成、C型肝炎約佔四成，其他則與脂肪肝或酒精性肝病有關。

廣告 廣告

雖然隨著疫苗與抗病毒藥物普及，整體肝癌發生率逐年下降，但只要曾感染B或C型肝炎，仍有罹癌風險。此外，近年患者年齡層有上升趨勢，因此定期檢查顯得更加重要。

延伸閱讀：疲勞、皮膚變黃...竟然是肝生病了！肝膽內科醫師解析「B型肝炎」2大迷思+2大症狀

肝癌初期幾乎無症狀！3大警訊別輕忽

鄭煜明醫師提醒，肝癌在早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到腫瘤壓迫到膽管或血管才被發現。

若出現以下症狀應盡快就醫：

皮膚或眼白發黃（黃疸）

食慾不振、體重驟減

腹脹、腹水或持續疲倦

到了晚期，肝癌容易轉移，可能導致肝衰竭、腹水或嚴重體重下降，大幅影響生活品質。

延伸閱讀：肝功能檢查異常，是不是得了肝癌？除了超音波，消化內科醫師點名：40歲以上該知道的「3種檢查」

「電燒治療」去腫瘤又能保肝，術後恢復快

針對第零期或早期肝癌患者，鄭煜明醫師指出，電燒治療（射頻燒灼術）是一種能有效去除腫瘤、又能保留健康肝組織的方式。

治療原理是透過超音波導引定位，使用電極產生電流，造成離子震動產生超過60度的熱能氣化腫瘤。此方法傷口小、住院時間短（約三天）、不需化療，對於單顆或三顆以下、每顆小於3公分的腫瘤特別合適。







什麼人不適合電燒治療？若腫瘤位置接近心臟或肺臟等重要器官，或凝血嚴重異常且無法透過治療矯正者，則不適用電燒治療。

肝癌治療期存活率差很大！早期發現是關鍵

臨床數據顯示，零期肝癌治療後平均存活率超過10年；若延誤至第二期，存活期僅剩約5年；第三期降至約2.5年；若已轉移，平均僅剩半年。

鄭煜明醫師提醒，肝癌患者5年內復發率可高達七成，電燒治療可重複進行，對於可能復發的患者更具優勢。

預防肝癌這樣做：戒酒、減重、定期篩檢

肝臟疾病初期往往「無聲無息」，等到發現時往往已是晚期，錯失最佳治療時機。鄭煜明醫師建議：

45歲以上成人，一生至少做一次B、C型肝炎篩檢。

若為B、C型肝炎帶原者，應定期追蹤、按醫囑治療。

日常生活避免飲酒過量，應控制體重、規律運動。

不食用久放食物或來路不明的中草藥，減少肝臟負擔。

接種B型肝炎疫苗，有效降低感染與罹癌風險。

延伸閱讀：腸癌、乳癌、肝癌...囤積脂肪就是增加罹癌率！醫師：這樣運動，有效剷內臟脂肪

資料來源：台北慈濟醫院、亞洲大學附屬醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



更多良醫文章

指甲上有白點、凹溝暗示什麼疾病？最完整！15個指甲透露的身體警訊，醫師一次整理

結婚20年從沒高潮過！老公外頭找小三，人妻密謀「陰道訓練」反擊

