肝癌晚期平均存活僅2.5年！想及早發現，醫師：滿●●歲，至少要做一次篩檢
83歲的黃女士因身體不適就醫，意外發現肝功能異常，進一步檢查後確診為第零期肝癌，同時也被診斷為B型肝炎帶原者。由於發現早、治療及時，她接受電燒治療（射頻燒灼術）去除腫瘤，術後僅住院三天即順利出院，現在只需定期追蹤，避免復發。
台灣肝癌高風險族群，多與B、C型肝炎有關
台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的主要成因與B、C型肝炎感染密切相關，其中B型肝炎約佔五成、C型肝炎約佔四成，其他則與脂肪肝或酒精性肝病有關。
雖然隨著疫苗與抗病毒藥物普及，整體肝癌發生率逐年下降，但只要曾感染B或C型肝炎，仍有罹癌風險。此外，近年患者年齡層有上升趨勢，因此定期檢查顯得更加重要。
延伸閱讀：疲勞、皮膚變黃...竟然是肝生病了！肝膽內科醫師解析「B型肝炎」2大迷思+2大症狀
肝癌初期幾乎無症狀！3大警訊別輕忽
鄭煜明醫師提醒，肝癌在早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到腫瘤壓迫到膽管或血管才被發現。
若出現以下症狀應盡快就醫：
皮膚或眼白發黃（黃疸）
食慾不振、體重驟減
腹脹、腹水或持續疲倦
到了晚期，肝癌容易轉移，可能導致肝衰竭、腹水或嚴重體重下降，大幅影響生活品質。
延伸閱讀：肝功能檢查異常，是不是得了肝癌？除了超音波，消化內科醫師點名：40歲以上該知道的「3種檢查」
「電燒治療」去腫瘤又能保肝，術後恢復快
針對第零期或早期肝癌患者，鄭煜明醫師指出，電燒治療（射頻燒灼術）是一種能有效去除腫瘤、又能保留健康肝組織的方式。
治療原理是透過超音波導引定位，使用電極產生電流，造成離子震動產生超過60度的熱能氣化腫瘤。此方法傷口小、住院時間短（約三天）、不需化療，對於單顆或三顆以下、每顆小於3公分的腫瘤特別合適。
什麼人不適合電燒治療？若腫瘤位置接近心臟或肺臟等重要器官，或凝血嚴重異常且無法透過治療矯正者，則不適用電燒治療。
肝癌治療期存活率差很大！早期發現是關鍵
臨床數據顯示，零期肝癌治療後平均存活率超過10年；若延誤至第二期，存活期僅剩約5年；第三期降至約2.5年；若已轉移，平均僅剩半年。
鄭煜明醫師提醒，肝癌患者5年內復發率可高達七成，電燒治療可重複進行，對於可能復發的患者更具優勢。
預防肝癌這樣做：戒酒、減重、定期篩檢
肝臟疾病初期往往「無聲無息」，等到發現時往往已是晚期，錯失最佳治療時機。鄭煜明醫師建議：
45歲以上成人，一生至少做一次B、C型肝炎篩檢。
若為B、C型肝炎帶原者，應定期追蹤、按醫囑治療。
日常生活避免飲酒過量，應控制體重、規律運動。
不食用久放食物或來路不明的中草藥，減少肝臟負擔。
接種B型肝炎疫苗，有效降低感染與罹癌風險。
延伸閱讀：腸癌、乳癌、肝癌...囤積脂肪就是增加罹癌率！醫師：這樣運動，有效剷內臟脂肪
資料來源：台北慈濟醫院、亞洲大學附屬醫院
責任編輯：曾耀儀
核稿編輯：林勻熙
更多良醫文章
指甲上有白點、凹溝暗示什麼疾病？最完整！15個指甲透露的身體警訊，醫師一次整理
結婚20年從沒高潮過！老公外頭找小三，人妻密謀「陰道訓練」反擊
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃
地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 1 天前
70歲呂良偉「生理年齡」才39歲！早晚餐這樣吃，輕鬆甩開老態
70歲香港男星呂良偉不僅身價百億，外表也超級凍齡，堪稱高富帥！他日前秀出檢測報告，生理年齡竟然僅39.9歲。他曾分享自己的養生祕方，除了勤練深蹲和氣功，也會吃煎毛豆，並且吃玉米、木耳幫助排便。健康2.0 ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 小時前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人
癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰仍告知患者，患者最後決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 1 天前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 1 天前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 4 小時前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 小時前
食用「隔夜飯炒飯」後腹痛嘔吐不止 杭州男送醫險喪命！醫師曝原因
綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江省杭州市。當事人姚先生為了方便，使用在冰箱中存放2天的剩飯來做炒飯，食用後卻出現劇烈腹痛、嘔吐等症狀。有鑑於姚先生狀控嚴重，當地街道衛生服務中心的醫師立刻聯繫杭州市第一人民醫院。當他被送達醫院時，已經臉色慘白，呼吸困難且嚴重...CTWANT ・ 12 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 4 天前
中醫師看診突見病患「耳垂一道溝」 驚喊：小心心血管疾病！
看耳垂就能知道心臟好不好？醫界近年常提到「冠心溝」現象，引發不少網友好奇。中醫師就在社群上分享親身趣事，提醒若耳垂出現一道摺痕，或許要多留意心血管健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 1 天前
新竹63歲男罹淋巴癌！治療又確診肝癌…醫院幫「做1事」：腫瘤明顯縮小
新竹臺大分院收治一名63歲男性，原本罹患淋巴癌，在治療期間又意外發現肝腫瘤，確診肝癌。醫療團隊與病人討論後，採用「鎖骨下導管置放肝動脈灌注化療」技術，歷經兩次療程後，腫瘤明顯縮小，治療效果令人振奮。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不是橄欖油！研究證實「這1種油」更能控血糖 醫提醒：千萬別再煮到冒煙
很多人只把芝麻油當調味料，但其實它的健康力道超乎想像！一項最近在BMC Nutrition 發表的新研究針對60位脂肪肝（MASLD）女性的臨床隨機試驗，把她們分成兩組：每天各吃30公克芝麻油或葵花油，並搭配低卡飲食，持續12週。兩組人都瘦了，但在血糖控制上，芝麻油組表現遠遠超過葵花油組。 在12 週後，芝麻油組的血糖相關指標有顯著進步： 1、空腹血糖（FBG）：芝麻油組下降18.2 mg/dL，葵花油組僅下降4.3 mg/dL2、空腹胰島素（FSI）：芝麻油組下降3.2 µIU/mL，葵花油組只降0.5 µIU/mL3、胰島素阻抗（HOMA-IR）：芝麻油組下降1.4，葵花油組僅下降0.34、胰島β細胞功能（HOMA-β）：芝麻油組提升15.6，葵花油組僅提升3.2 芝麻油不只是「減重時的佐料」，它能更有效降低血糖、改善胰島素效率，還能增強胰島 β 細胞功能，對延緩甚至預防糖尿病都有潛力。 為什麼芝麻油能降血糖？ 芝麻油透過三大途徑幫助血糖控制： 1、代謝途徑：其中的單元不飽和脂肪酸（MUFA）能保護胰島β細胞、改善胰島素敏感度，並調節脂質代謝基因，減少胰島素阻抗。2、荷爾蒙途徑：M常春月刊 ・ 1 天前