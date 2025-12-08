肝癌末期腫瘤不見了！陽明交大附醫「個別化治療」創奇蹟

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】74歲的宋女士於民國106年被診斷為肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶，在台北某醫學中心接受了口服標靶藥物治療，但效果不彰，最終回到家鄉陽明交大醫院，醫療團隊改採化學治療方式，兩個月後，原本多達數百顆的肝臟和肺部轉移性腫瘤，竟大幅縮小，幾乎完全消失不見！腫瘤指數從治療前的80.4，下降到正常值（小於7.1）。

國立陽明交通大學附設醫院腫瘤醫學中心今（8）日發表一則極為罕見且成功的肝癌末期治療案例，宋女士被診斷為肝癌合併雙側肺部數百顆轉移性病灶，在台北某醫學中心接受了當時的標準口服標靶藥物治療，但效果不彰。短短時間內，肝臟腫瘤暴增至驚人的18公分，肺部轉移病灶多到難以計數，宋女士因肝功能異常、黃疸，並出現嚴重的呼吸困難，最終決定回到熟悉的家鄉治療，她選擇轉回陽明交大醫院，腫瘤醫學中心王緯書主任表示，當時宋女士極度虛弱，幾乎無法行動，需要氧氣和輪椅才能移動。

經醫療團隊仔細評估後，果斷放棄了無效的標靶藥物，改採化學治療方式，結果令人振奮的消息出現了！僅僅兩個月後，原本多達數百顆的肝臟和肺部轉移性腫瘤，竟大幅縮小，幾乎完全消失不見！腫瘤指數從治療前的80.4，下降到正常值（小於7.1），宋女士擺脫了氧氣和輪椅的依賴，活動自如，重拾生活能力，這對團隊來說，比任何認證都更珍貴的成就與回饋。

陽交大附醫指出，癌症治療是一場長期抗戰，在穩定追蹤的第五年（111年8月），宋女士的腫瘤指數再度升高至197，電腦斷層發現肝內有1.2公分的新生腫瘤，腫瘤醫學中心立即召集多專科團隊會議，決定採取更為精準的放射線治療搭配化療，治療後，這個新生腫瘤再次完全消失，指數也恢復正常，直至最近一次（114年11月）回診追蹤，宋女士的腫瘤都沒有再復發，持續保持健康！證明陽明交大醫院在治療晚期癌症時，能運用多樣化且最先進的設備與技術，為病患提供精準有效的「個別化治療」。