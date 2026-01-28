肝癌研究突破 腸道菌代謝物可預測免疫合併治療成效

（中央社記者趙敏雅台北28日電）肝癌長年位居國人10大癌症死因前3位，台北榮民總醫院團隊在肝癌研究上取得突破，首次發現不同病因引起的肝癌，即使腸道菌群組成不同，卻能產生相同的糞便代謝物「乙酸」，乙酸濃度不僅可預測免疫合併治療成效，也與病患長期存活密切相關。

國科會今天舉辦研究成果記者會，台北榮民總醫院醫學研究部部主任黃怡翔說明，肝癌在國人中屬於發生率及死亡率均高的癌症，免疫合併治療為晚期肝癌標準療法，可改善患者存活率，但目前腫瘤客觀反應率約3成。因此如何提前判斷治療對病患是否有效，以及提升治療成效，成為當前課題。

黃怡翔表示，歷經數年收集第一線免疫合併治療的「代謝功能異常脂肪肝疾病相關肝癌（MASLD-HCC）」與「病毒性肝炎相關肝癌（V-HCC）」兩大族群的肝癌患者檢體，分析治療前腸道菌相、糞便代謝物及血中免疫相關指標，追蹤腫瘤反應與存活結果，發現MASLD-HCC與V-HCC兩類肝癌患者在腸道菌相組成上存在明顯差異。

他指出，MASLD-HCC患者腸道中有著較多與發炎相關的致病類菌群；V-HCC患者則呈現較多共生類菌群；然而，無論在MASLD-HCC或V-HCC患者中，糞便中乙酸濃度較高者，腫瘤治療效果越佳，且擁有更好的存活預期，顯示乙酸同時是預測免疫治療反應與存活結果的獨立因子。

黃怡翔說明，雖然丙酸、丁酸也有其重要性，但乙酸是最具代表性的指標。肝癌病患接受免疫治療前，乙酸較高者，整體存活中位數可以超過2年，約為25.2個月，較低者約為11.3個月，也就是可以延長1倍。

黃怡翔強調，乙酸俗稱「醋酸」，但並非多喝醋就能直接提高糞便中的乙酸，因為攝入的醋會在體內分解成二氧化碳與水。台北榮民總醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李沛璋補充，會產生乙酸的菌有很多，如比菲德氏菌、雙歧桿菌，但仍待進一步驗證，將是後續研究方向。

黃怡翔、李沛璋研究團隊近期已在國際權威期刊「肝病學」（Hepatology）發表研究成果。研究團隊表示，這項研究顯示腸道菌實際產生代謝物的能力，才是真正影響免疫合併治療效果的關鍵，可為不同成因肝癌在接受免疫合併治療時，開啟一個可跨族群適用的生物標記方向，有助於發展精準免疫合併治療策略。（編輯：張良知）1150128