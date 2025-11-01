肝膽名醫減肥18公斤！成功逆轉高血壓、高血糖、脂肪肝祕訣

每個人都有減肥經驗，就連醫師也不例外！肝膽腸胃科醫師梁程超曾出現健康警訊，身高173公分的他，體重曾高達84公斤，中度脂肪肝、高血壓、高血糖、高尿酸上身，最後靠著運動、飲食控制，減重18公斤，成功逆轉四高。

醫師靠減重、飲食成功減肥

今年58歲的梁程超說，45歲前的自己特別愛吃米飯、肉類、水果，看診時一定要喝拿鐵或焦糖瑪奇朵，也常常會喝珍奶，肚子餓或嘴饞會吃餅乾、洋芋片，晚上做實驗則以麵包充飢，經常久坐工作，缺乏運動。

結果45歲就出現健康危機，檢查發現自己空腹血糖高達105mg/dl、血壓160/110 mmHg、尿酸值8.0 mg/dl，全部超過標準值，更慘的是超音波發現早就被中度脂肪肝找上門。

梁程超說，自己後來是靠著飲食調整、運動成功減肥，但減重過程中還是有卡住的時候，當時減到72公斤的時候卡住很久，而且檢查還是有輕度脂肪肝，後來是靠著運動逆轉最後一哩路，才成功減肥。

高強度間歇性運動後燃效果好

梁程超坦言，原本的運動量確實不夠，一開始也去健身房跑步，但因為實在不喜歡跑步，所以一周只去幾次又不想去了。後來發現高強度間歇性運動滿適合自己，尤其一天只要撥出7分鐘左右時間就夠了。

梁程超說，高強度間歇性運動結合有氧與阻力訓練，具有後燃效果，結束運動後，還是繼續在燃燒脂肪。假設大家都很忙的話，一天7分鐘，在家裡一個瑜伽墊，外面颳風下雨都可以做。

梁程超也示範高強度間歇性運動相關訓練，像是做棒式、側棒式，可以練習撐30秒、休息10秒，再進行下一個動作，有效剷除體脂肪，增肌減脂。

水果吃太多也會脂肪肝

講到脂肪肝，營養師趙函穎也提醒，不是只有喝酒才會脂肪肝，如果吃過量的水果也可能會造成重度的脂肪肝！根據國際期刊研究發現，一天如果吃過量的水果，不僅會產生過量的尿酸，而且果糖是從肝臟代謝，並透過果糖激酶誘發胰島素快速上升，進而使肝細胞發炎，囤積脂肪。

果糖是唯一由肝臟代謝的糖，如果晚上吃過量其實真的不好！趙函穎說，最新研究建議大家，早上吃水果，或是下午4點前吃比較好，不要吃很飽又吃大量水果，會讓血糖快速飆升。

水果聰明吃法

至於水果量如何評估？趙函穎說，以自己體型來看，如果是一般女性約50、60公斤左右，一天就吃1至2個拳頭即可，但若是較胖的朋友、有減肥需求者，每天則吃1個拳頭就好。

除了分量外，水果選擇也很重要，最好挑選低GI水果，GI值為1～55左右，像是蘋果、藍莓、葡萄柚、芭樂都很好。另外也提醒，吃起來很甜的水果，如西瓜等，就是高GI水果，就要吃的比1個拳頭少。

◎ 圖片來源／梁程超醫師提供

◎ 諮詢專家／梁程超醫師．趙函穎營養師

