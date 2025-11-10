肝臟嚴重受損！出生台北的穿山甲「潤喉糖」 病逝布拉格動物園

來自台灣的雌性穿山甲「潤喉糖」於11月9日中午在捷克布拉格動物園因健康惡化離世。台北市立動物園也發文證實噩耗，哀痛表示：「謝謝穿山甲潤喉糖，再見了。」

穿山甲「潤喉糖」於11月9日中午在捷克布拉格動物園因健康惡化離世。 （圖／翻攝Prague Zoo官網）

布拉格動物園表示，照顧團隊早在九月底就發現牠食慾減退、健康狀況持續惡化，雖然經過積極治療一度好轉，但最終仍不敵病魔，於2025年11月9日近午時離世。

據了解，「潤喉糖」於2017年9月2日誕生於台北市立動物園，5歲時與雄性穿山甲「果寶」一同遠赴捷克布拉格動物園生活。牠於2023年生下寶寶「Šiška 松果」，成為全歐洲首隻成功繁殖的穿山甲，隔年更再度生下第二胎「Connie」。

「潤喉糖」離世消息曝光後，引來台北市立動物園發文哀悼：「穿山甲『潤喉糖』不僅為歐洲穿山甲EEP族群做出貢獻，也提升社會大眾對極度瀕危物種及非法野生動物貿易的保育認知。謝謝穿山甲『潤喉糖』，再見了。」

