肝臟酵素影響咖啡因代謝！東亞族群「慢代謝型」比例較高

喝咖啡後的身體反應反映了個人的代謝體質。張家銘醫師提到，有些人喝完咖啡會心跳加快、坐立難安，有些人則感到精神穩定、工作更順暢，這些差異源自於肝臟代謝咖啡因的能力不同，而非體質強弱的問題。

張家銘醫師指出，真正決定咖啡因去留的關鍵在肝臟。（示意圖／Pexels）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，真正決定咖啡因去留的關鍵在肝臟。咖啡因進入身體後會先到大腦，暫時佔據腺苷受體，這個受體原本用來告訴大腦「累了、該休息了」，一旦被咖啡因佔住，大腦就會以為自己還很有精神。接下來就看肝臟裡的細胞色素一號Ａ二型酵素處理得快不快。

張家銘進一步說明，如果這個酵素效率好，咖啡因很快被分解，清醒一下就結束，身體自然回到平衡。但如果酵素效率慢，咖啡因在體內停留時間拉長，大腦一直收不到「可以放鬆」的訊號，心跳、焦躁、睡眠品質自然就受到影響。

張家銘指出，從基因體研究來看，影響這個酵素效率的是細胞色素一號Ａ二型基因，還有負責調控它的芳香烴受體基因。這兩個基因的組合會讓人自然出現不同的咖啡因代謝速度，有些人是快代謝型，咖啡因來得快、走得也快；有些人是慢代謝型，咖啡因一進來就在體內待很久。

從基因體研究來看，影響這個酵素效率的是細胞色素一號Ａ二型基因，還有負責調控它的芳香烴受體基因。（示意圖／Pixabay）

張家銘強調，慢代謝型的人其實不是比較弱，而是身體比較細膩，刺激一來感受就比較完整。身體每天都在回答這個問題，如果喝完咖啡後心跳很快、胸口不太舒服，代表咖啡因在血液裡停留時間偏長；如果早上喝咖啡晚上還翻來翻去，代表腦部的腺苷訊號一直被干擾。

張家銘表示，這個差異甚至跟族群背景有關。歐洲族群中與快速代謝相關的基因型比例比較高，東亞族群中慢代謝型的比例相對多。這也是為什麼在歐洲文化裡，咖啡可以一整天分好幾次喝，甚至下午還來一杯，身體也撐得住。

張家銘提醒，如果屬於慢代謝型，第一個重點是劑量，一次少一點讓刺激不要集中出現；第二個重點是時間，早上喝讓身體有一整天的時間完成代謝；第三個重點是形式，對很多人來說茶比咖啡溫和，因為茶多酚與茶胺酸會讓神經刺激變得比較平順。

對很多人來說茶比咖啡溫和，因為茶多酚與茶胺酸會讓神經刺激變得比較平順。（示意圖／Pexels）

張家銘指出，規律運動、睡眠品質、肝臟營養支持都會影響這個代謝酵素的表現，生活一穩定咖啡對身體的衝擊自然就變小。他強調，如果一個人原本對咖啡很自在後來卻越來越敏感，常常代表身體正在累積負荷；如果喝完咖啡反而更疲倦，多半是神經系統長期處在高張狀態。

張家銘表示，真正的健康不是忍耐也不是跟著別人的標準過日子，而是慢慢學會聽懂身體的語言。咖啡因每天都在幫我們做一個小小的分子測試，測的是肝臟的處理能力、神經的穩定程度，還有生活是不是已經超過身體想要的速度。

