肝衰竭會口臭！糖尿病、腎臟病有特殊氣味 這些症狀是肝臟在求救

慢性肝炎、脂肪肝會造成口臭嗎?其實只有嚴重到肝衰竭狀況的病人才會出現口腔異味。醫師表示，肝衰竭導致口苦口臭，是因為肝臟正常功能受到影響，代謝功能變差而血中氨的濃度上升，氣態氨會從呼吸道黏膜及口腔排出，進而產生異味。

大部分口臭源自口腔問題

好心肝門診中心肝膽腸胃科專任主治醫師葉佳衢指出，大部分口乾、口苦、口臭的困擾，還是口腔問題引起。建議先去牙科門診，了解是否為牙周、牙齦、牙菌斑等問題造成的症狀。若排除口腔問題，則應進一步查明是否和內科疾病相關。

考慮做進一步檢查確認病因

若是懷疑和肝病、腸胃消化系統或其他內科疾病相關，則應該考慮做基本抽血檢查、腹部超音波，甚至上消化道內視鏡，確認是否有胃食道逆流、嚴重潰瘍、肝病、腎臟病或糖尿病等內科疾病。

口腔異味可能與其他疾病相關

葉佳衢指出，其他疾患如鼻竇炎、慢性支氣管炎（其擴張發炎導致長期積痰積膿，引發細菌增生發酵，口腔便產生異味）也會導致口苦口臭；而糖尿病導致之酮酸中毒會出現爛水果味；腎臟病人因為尿素氮堆積，尿素經過口腔細菌作用，分解成氨，從口中排出，也會造成異味（尿騷味）。

至於消化器官疾病也可能導致口腔異味，例如腸阻塞造成食物滯留於腸子內發酵，產生氣味；胃食道逆流、慢性胃炎和胃潰瘍也可能會影響口氣。

肝衰竭常伴隨多種症狀

而慢性肝炎、脂肪肝不會造成口臭，只有嚴重到肝衰竭狀況的病人才會出現口腔異味。當肝衰竭、肝臟功能變差時，通常還會伴隨有其他症狀，例如疲勞、食慾差、凝血功能異常、黃疸、蜘蛛痣、腹水等。若出現以上症狀，則暗示肝臟出了大問題，需要盡快就醫。

口臭改善方式從口腔衛生做起

若非上述嚴重疾病引起的口臭，改善方式主要還是從口腔衛生做起。葉佳衢提到，平時應維持良好口腔衛生習慣，吃完食物後立刻刷牙，使用牙線清潔口腔，避免牙菌斑殘留。舌頭表面有一些乳突狀突起的結構，容易累積細菌，刷牙時可使用牙刷清潔舌苔，使用漱口水維持口腔清潔及去除口臭，定期洗牙，去除牙菌斑和牙結石。此外，平時應多喝水，增加口腔濕潤度，避免口腔乾燥，可以消除不佳的口氣。

口臭可能是身心壓力表現

另外有一種心因性口臭，患者因情緒壓力大、緊張焦慮、失眠而造成心理壓力，患者事實上沒有口臭，但卻一直認為嘴巴臭，這需要身心科的介入，以心理諮商等方式，去找到真正的原因（壓力來源），才有辦法改善這種狀況。

葉佳衢提醒，出現口乾、口苦、口臭症狀有時也是一種警訊，建議不妨可以定期健檢，確認身體各器官狀況，以保健康。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／葉佳衢醫師

