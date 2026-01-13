肝衰竭會口臭！糖尿病、腎臟病有特殊氣味 這些症狀是肝臟在求救
慢性肝炎、脂肪肝會造成口臭嗎?其實只有嚴重到肝衰竭狀況的病人才會出現口腔異味。醫師表示，肝衰竭導致口苦口臭，是因為肝臟正常功能受到影響，代謝功能變差而血中氨的濃度上升，氣態氨會從呼吸道黏膜及口腔排出，進而產生異味。
大部分口臭源自口腔問題
好心肝門診中心肝膽腸胃科專任主治醫師葉佳衢指出，大部分口乾、口苦、口臭的困擾，還是口腔問題引起。建議先去牙科門診，了解是否為牙周、牙齦、牙菌斑等問題造成的症狀。若排除口腔問題，則應進一步查明是否和內科疾病相關。
考慮做進一步檢查確認病因
若是懷疑和肝病、腸胃消化系統或其他內科疾病相關，則應該考慮做基本抽血檢查、腹部超音波，甚至上消化道內視鏡，確認是否有胃食道逆流、嚴重潰瘍、肝病、腎臟病或糖尿病等內科疾病。
看更多：小心壓力大會有疲勞臭！日本專家授1招自我檢測 消除體臭祕招
口腔異味可能與其他疾病相關
葉佳衢指出，其他疾患如鼻竇炎、慢性支氣管炎（其擴張發炎導致長期積痰積膿，引發細菌增生發酵，口腔便產生異味）也會導致口苦口臭；而糖尿病導致之酮酸中毒會出現爛水果味；腎臟病人因為尿素氮堆積，尿素經過口腔細菌作用，分解成氨，從口中排出，也會造成異味（尿騷味）。
至於消化器官疾病也可能導致口腔異味，例如腸阻塞造成食物滯留於腸子內發酵，產生氣味；胃食道逆流、慢性胃炎和胃潰瘍也可能會影響口氣。
肝衰竭常伴隨多種症狀
而慢性肝炎、脂肪肝不會造成口臭，只有嚴重到肝衰竭狀況的病人才會出現口腔異味。當肝衰竭、肝臟功能變差時，通常還會伴隨有其他症狀，例如疲勞、食慾差、凝血功能異常、黃疸、蜘蛛痣、腹水等。若出現以上症狀，則暗示肝臟出了大問題，需要盡快就醫。
口臭改善方式從口腔衛生做起
若非上述嚴重疾病引起的口臭，改善方式主要還是從口腔衛生做起。葉佳衢提到，平時應維持良好口腔衛生習慣，吃完食物後立刻刷牙，使用牙線清潔口腔，避免牙菌斑殘留。舌頭表面有一些乳突狀突起的結構，容易累積細菌，刷牙時可使用牙刷清潔舌苔，使用漱口水維持口腔清潔及去除口臭，定期洗牙，去除牙菌斑和牙結石。此外，平時應多喝水，增加口腔濕潤度，避免口腔乾燥，可以消除不佳的口氣。
看更多：牙痛快速止痛方法：洗牙痛、感冒牙痛、蛀牙痛 8招最快止痛大公開
口臭可能是身心壓力表現
另外有一種心因性口臭，患者因情緒壓力大、緊張焦慮、失眠而造成心理壓力，患者事實上沒有口臭，但卻一直認為嘴巴臭，這需要身心科的介入，以心理諮商等方式，去找到真正的原因（壓力來源），才有辦法改善這種狀況。
葉佳衢提醒，出現口乾、口苦、口臭症狀有時也是一種警訊，建議不妨可以定期健檢，確認身體各器官狀況，以保健康。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／葉佳衢醫師
更多健康2.0報導
日常操勞與幸福負擔，別讓手腕成為全身最累的部位，PP石墨烯護腕雙科技找回輕盈靈活手感
中經院副院長王健全心梗逝！寒流6天已181人OHCA 醫：異常疲憊像感冒是奪命警訊
很多人天天都在做！醫點名「1習慣」最危險 胰臟癌風險增2.3倍
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
婦「靠飲食控制不吃藥」糖化血色素6.3%降至5.5%
心臟內科醫師劉中平分享一名67歲女子的案例，患者透過嚴格飲食控制，成功將糖化血色素從6.3%降至5.5%正常範圍，降幅超過12%，過程中完全沒有使用藥物。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
為什麼大便常黏馬桶沖不下去？醫：可能是這些食物害的
有時排出的糞便特別黏，會掛在馬桶壁上，沖不下去，又臭又令人尷尬， 這是怎麼回事呢？是不是腸道出問題了？會不會是腸癌的表現？ 糞便含水量太高會讓大便黏馬桶 糞便容易黏馬桶主要受糞便含水量的影響，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖
上班族工作忙碌，早餐時常簡單解決，尤其喜歡喝黑咖啡或是水果。不過振興醫院提醒，這個看似俐落的早餐，可能會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 1 天前 ・ 6
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格、小麥吐司都上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。營養師指出，不少被視為健康零食的食品，其實含糖高、纖維少，甚至高度加工。若長期當作日常點心，不但無法幫助健康，反而可能讓糖分與熱量悄悄超標。以下是9種最容易被誤會的「健康零食」。 1、 調味優格別被「低脂」「無脂」迷惑。只要是調味優格，往往含有大量添加糖。有研究發現，一杯草莓優格的含糖量，甚至與香草冰淇淋相當。建議選擇原味無糖優格、自己加新鮮水果。 2、小麥吐司小麥麵包本身不差，問題在於標示。若包裝未清楚寫「100%全麥」，很可能只是白麵包加少量小麥粉。建議每片至少要有2公克膳食纖維。 3、脫脂牛奶把脂肪全部拿掉，反而讓飽足感下降。全脂乳製品更能延長飽足感，也較不容易嘴饞。 4、低熱量沙拉醬市售沙拉醬本來就容易高糖、高鈉，「低熱量」版本往往加入更多人工添加物。最簡單的健康選擇，其實是橄欖油加醋。 5、格蘭諾拉（燕麥脆片）許多格蘭諾拉其實是加了大量糖與油的餅乾型零食，建議用堅果、種子取代更實在。 6、能量棒多數能量棒的糖、油與添加物含量，與甜點相常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
25歲女首踩飛輪狂操！竟解「茶色尿、大腿腫」醫示警：恐腎衰危及生命
運動風氣盛行，許多年輕人選擇參加飛輪、健身等團體課程，但若缺乏運動習慣，一開始就進行高強度訓練，恐怕會對身體造成嚴重傷害。新竹一名年輕女性病人，第一次參加飛輪運動後，出現茶色尿液與大腿嚴重腫脹，經檢查確診為急性橫紋肌溶解症。醫師提醒，沒有固定運動習慣的族群，應循序漸進，不可勉強，否則嚴重時可能導致腎臟衰竭，甚至危及生命。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
牛奶不能配這4種食物！ 「穀片也上榜」恐干擾鈣吸收、引發結石
牛奶一向被視為健康食品代表，但其實它並非適合與所有食物一起吃！韓國媒體《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶雖含豐富鈣質與蛋白質，但與特定食材同時攝取時，可能因化學反應影響營養吸收，甚至對消化系統造成負擔。該媒體列舉四大類不宜與牛奶共食的食物，提醒民眾注意飲食搭配。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
44歲男長期血便「自行判斷」痔瘡 延誤就醫一照竟是大腸癌
【記者鮮明／台中報導】台中市1名44歲男性因長期解血便卻未特別在意，起初自行判斷為痔瘡而未積極就醫，近期因症狀持續未改善，在家人催促下前往衛福部豐原醫院腸胃科求診。醫師發現患者有大腸癌相關家族史，經以大腸鏡檢查發現腸道內有約3公分之腫瘤性病灶，外觀高度懷疑惡性，並合併內痔出血情形，後續已安排病理切片檢查，並安排腫瘤切除。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
超級食物回歸！每天吃蛋竟能減壓抗老 專家示警：配「這食材」恐破功
美國健康網站《Prevention》近期刊登營養師勞倫·馬納克（Lauren Manaker）的實測報告。她連續7天每天食用一顆雞蛋，發現身體出現精力充沛、飢餓感大幅降低等正向變化。馬納克指出，雞蛋富含優質蛋白質及膽鹼，且適量攝取並不會顯著增加健康成人的心血管風險，但建議特殊族群仍需諮詢醫師。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 2
名醫吃臭豆腐讚「搭泡菜、蒜泥」超聰明 揭健康吃方法
臭豆腐是台灣代表性的小吃之一，醫師劉博仁透露，自己在逛深坑老街時，「破戒」品嚐了一份久違的臭豆腐，並指出，臭豆腐附上的台式泡菜其實是相當有智慧的搭配，高麗菜富含纖維能稍微延緩油脂吸收，若能多加蒜泥，更能利用其強大的抗氧化力，抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 2
煮了比生吃更營養？網傳5種水果有這種特性 營養師逐一破解
水果通常生吃，有港點會拿水梨燉甜湯來潤肺，阿嬤的保健祕方裡也會在秋冬拿橘子進火爐烘烤，有助止咳化痰。近日一影音宣稱5種水果要煮了吃，營養價值翻倍，真有這麼神奇嗎？請看專家解讀。 加熱對茄紅素佳健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
你的肝可能已經被你操壞！醫公布「6大隱形殺手」 最後1點最多人中
肝臟是我們身體最重要的解毒器官，但現代生活中處處都有傷肝的陷阱！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家最常見的6大肝臟受損因素，幫助大家建立正確的護肝觀念，避免讓這個「沉默的器官」默默受傷！ 1、突然攝取酒精最傷肝這可能是最廣為人知，但也最容易被輕忽的傷肝因子！很多人以為只有「酗酒」才會傷肝，但其實長期適量飲酒也會累積傷害。黃士維觀察到，許多人有「小酌怡情」的迷思，以為每天一杯紅酒或啤酒很健康，但肝臟每天都要處理這些酒精，更危險的是「假日狂歡」模式：平常不喝酒，但週末聚餐時大量飲酒。這種暴飲模式對肝臟的衝擊比每天少量飲酒更嚴重，肝臟需要時間代謝酒精，突然大量湧入會讓肝細胞過勞甚至壞死。 2、藥物濫用成隱形殺手很多人不知道，常見的止痛藥、感冒藥都可能傷肝。特別是含有「乙醯胺酚」(普拿疼主成分)的藥物，長期過量使用會造成肝毒性。黃士維分享，臨床上遇過很多患者因為頭痛、生理痛頻繁吃止痛藥，結果無意中傷害了肝臟！ 3、病毒性肝炎持續威脅B型肝炎、C型肝炎在台灣仍然是重大健康威脅！很多人以為現在疫苗普及就沒問題，但B肝帶原者仍需定期追蹤。更麻煩的是，很多人不知道自己是帶原者，肝臟可能常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
66歲婦產科名醫「硬舉」200公斤奪牌！肌肉不退化怎麼辦到的？每週只練2小時、飲食菜單曝光
「變老」不一定與「衰弱」劃上等號！66歲的嘉義婦產科名醫洪英俊，上月底（2025/12）參加由健身業者舉辦的年度「聖誕老人硬舉大賽」，以硬舉200公斤奪下男子60~69歲組第3名，證明即使上了年紀，肌肉也能越練越強！幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國驚傳「這病毒」疫情爆發！台灣感染人數也上升 疾管署說話了
即時中心／黃于庭報導近期氣溫驟降，不少民眾感染呼吸道疾病，而中國也傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫，引發國內關注。對此，疾管署副署長林明誠昨（10）日證實，台灣確實有小幅上升趨勢，不過主要呼吸道疾病仍是流感占大宗，約為43%左右，明顯高於鼻病毒。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
冷天快走、跑步更好瘦？研究曝「它」被喚醒，把肥肉變燃料
看著窗外的低溫，是不是只想待在家裡、冷到不想動？其實，這種冷到讓人發抖的天氣，正是啟動身體「燃脂開關」與提升心理健康的絕佳時機。與其窩在沙發上，不如穿上運動鞋到...早安健康 ・ 14 小時前 ・ 發表留言