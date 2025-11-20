即時中心／林耿郁報導

為強化B、C型肝炎防治，衛福部國民健康署擴大成人預防保健服務「B、C型肝炎篩檢」年齡範圍。凡是民國75年以前出生（39歲以上）至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢；此措施將使220萬名青壯年族群提早接受篩檢。

小心「肝」注意！國民健康署沈靜芬署長指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，透過擴大篩檢能提早發現潛在感染者，及早發現自身健康警訊，且醫療院所亦會主動提供後續追蹤管理或轉介診療，確保民眾能獲得完善醫療照護，避免發展為肝硬化或肝癌，對降低我國肝病死亡率具「關鍵意義」。

廣告 廣告

國健署提供之免費成人預防保健服務，除原有三高、代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢。

民眾只需至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務，便利又安心。

此外，國民健康署持續整合地方衛生局、基層診所與地區醫院資源，推動社區外展篩檢、衛教宣導及透過醫療院所，主動邀請與門診名單追蹤等策略，提升服務成效。截至今（2025）年，全國已有超過750萬名45至79歲民眾，完成B、C肝炎檢查，已達6成篩檢率。

全民共同護肝 守護健康從篩檢開始

肝炎篩檢是一個讓民眾「早知道、早管理、早健康」的重要政策，國民健康署呼籲全民，共同為自身、親友健康把關：

一、請符合資格民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。

二、若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。

三、日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。

「預防重於治療，是守護健康的第一步」，國健署將持續以科學防治及全民參與為基石，攜手各界，打造「沒有肝炎威脅的健康台灣」。

民眾欲獲取更多資訊，請參閱國民健康署「健康九九+」網站資訊；網址：https://health99.hpa.gov.tw/material/7307

原文出處：快新聞／「肝」苦誰人知？國健署推「全民B、C肝篩檢」 39歲以上得免費檢查

更多民視新聞報導

台灣將成「亞洲第一消除C肝」！ 衛福部：下一步放寬B肝用藥

不是沒症狀就沒事！7成肝癌與B肝有關 但帶原者僅3成穩定追蹤治療

每11人有1人是帶原者！ 醫驚曝真相：B肝「無法根除」，超過7成患者從未治療

