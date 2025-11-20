股債匯三殺！高市蜜月急凍 日圓「壓力測試」全面啟動！

財經中心／師瑞德報導

Fed會議紀要澆熄12月降息期待，美元急升、日圓摔到10個月新低、逼近160干預紅線；同時市場擔心高市早苗大撒幣刺激案惡化財政，日本公債殖利率創高、日經漲幅回吐，「拋售日本」情緒升溫，股債匯「三殺」風險正被全球資金當成壓力測試。（圖／翻攝自pixabay）

在美國聯準會（Fed）10月會議紀要釋出「12月降息機率下降」訊號後，美元周四在亞洲時段持續走強，錄得近6週來最兇的一波漲勢。紀要顯示，「許多（many）」與會官員已不支持12月降息，僅有「部分（several）」官員仍認為降息可能，市場原先幾乎篤定的12月降息，如今機率已跌破25%。在這股鷹派預期推動下，美元指數一度上破200日均線，來到約100.2附近。

美元走強之際，主要貨幣幾乎全面承壓。歐元在亞洲時段跌至約1.1510–1.1530美元區間，英鎊回落至約1.304附近；紐元更重挫1%，觸及0.5591美元、為7個月低點，反映紐西蘭下週降息已被市場「完全定價」，而美國降息時點則一路往後延。

廣告 廣告

日圓重挫 市場盯160關卡與干預紅線

最受矚目的，是日圓再度成為外匯市場「重災區」。在日本財務大臣片山皋月與日本央行（BoJ）總裁植田和男會面後，片山明確表示，會中並未就匯率進行具體討論，市場解讀為當局短期不急於出手干預，日圓遂加速走貶。

日圓兌美元一度跌到約157.2到157.5附近，創10個月新低，也大致回到今年年初的水準。儘管日本公債殖利率已升至多年高點，理論上應對日圓形成一定支撐，但自高市早苗當選自民黨總裁、出任首相以來，日圓已累計貶值約6%，市場開始質疑：

Mizuho亞洲研究主管Varathan直言，要嘛你相信現在市場正在演一齣「Sell Japan（拋售日本）」的劇本，要嘛就得承認傳統「利差與匯率」的關係正在失效。許多交易員推估，若日圓貶值速度再加快，或匯價逼近160整數大關，日本當局才可能考慮出手干預。日本內閣官房長官木原稔已形容近期匯價走勢「急劇、單邊且令人擔憂」，但暫未見具體動作。

高市刺激案前夕 股債匯「三殺」風險升溫

除了Fed因素，「拋售日本」的擔憂更與日本國內政治與財政路線緊密交織。高市早苗即將於週五（21日）公布上任後首個大型經濟刺激方案，市場卻愈來愈擔心她的擴張性財政會推升發債壓力，進一步引爆股、債、匯「三殺」風險。

日本公債殖利率近期已跳升至數十年新高，顯示債市對未來舉債規模感到不安；日經225指數本週也出現自4月以來最大跌幅，將高市勝選後點燃的漲勢幾乎完全吐回。雖然在輝達（NVIDIA）亮眼財報帶動下，日本股市20日短線反彈，但市場人士普遍認為，這更像是壓力之下的技術性舒緩，而非風險真正解除。

RBC BlueBay投資長Mark Dowding警告，一旦高市政策信譽受損，投資人可能不再只賣日圓或公債，而是「全面拋售日本資產」。他直言，若市場認為日本走上政策犯錯的道路，他們將會加碼做空短端殖利率曲線，為更劇烈的波動預先布局。

從「高市交易」變成「高市壓力測試」

所謂「高市交易」（Takaichi trade），原本是市場對高市上任後擴張財政、帶動成長的樂觀押注，曾推動日經指數在10月創下歷史新高。但短短不到一個月，股市漲幅已被完全抹去，讓投資人嘗到現實的反噬。

Asymmetric Advisors策略師Anvarzadeh直言，「蜜月期已經結束」。他指出，讓市場心情轉壞的，不只是財政赤字疑慮，高市最近還撤掉政府年度收支平衡目標，承諾要讓公司治理「不再那麼偏向股東」，外加與中國的外交摩擦，一連串訊號都在挑戰國際資金對「日本資產故事」的耐心。

T&D資產管理策略師並岡宏也警告，若最後端出的刺激方案規模接近或超過25兆日圓，市場很可能將其對標2022年英國前首相特拉斯的「迷你預算案」，屆時不排除上演股、債、匯三重殺的英國翻版，日本長天期公債殖利率可能再衝高，日圓匯價則有機會被推向160。

全球資金押注：是短線錯價，還是長線「拋售日本」？

在Fed延後降息、美元再度抬頭的同時，日本正面臨一場關於「政策可信度」的大考。若高市的刺激方案被視為失衡、缺乏財政節制，當前對日圓、日股與日債的壓力，很可能只是「拋售日本」的序章；反之，若方案規模與財政路線拿捏得當，日圓與日股或有機會從「過度恐慌」中反彈。

目前匯市與債市已先用腳投票，把日圓押到干預邊緣，把殖利率推向多年高點。接下來幾天，高市政府端出的刺激配方，將決定這一波，是短線錯價的終點，還是「Sell Japan」故事的正式開場。

更多三立新聞網報導

搭機恐嚇空服員！機上滋擾又搬官威 關務署：黃姓課員二大過免職

惡修掏空4165億！行政院拍板財劃法修法 補中央財源黑洞

世紀施壓！川普提醒黃仁勳與台灣 該實踐軍令狀了！

比找飆股更難的問題？《收盤吃什麼》？ 凱基證券教你賺大錢吃大餐

