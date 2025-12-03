股債配置不夠用！專家建議黃金拉到這比重 鎖定「隱藏版AI受惠股」

【記者呂承哲／台北報導】在 AI 驅動全球產業與資本市場劇烈變動之際，富達國際3日舉行《2026年全球投資攻略》，由兩位基金經理人解說2025、2026年市場趨勢與投資展望，預計AI仍是投資主題，並持續帶動企業獲利成長，以及政策寬鬆、供應鏈重組與高波動環境將交織成明年市場主軸，投資組合需同時兼顧成長、收益與風險分散，方能在快速變局中掌握長線機會。

富達全球動能多元基金經理人張宇翔指出，2025 年投資邏輯將圍繞 AI 滲透、地緣政治碎片化、政策強力支撐、以及資本市場結構轉變四大方向。他形容是「變化與機遇並存的一年」，AI 正全面牽動企業營運，帶來長期成長機會。逆全球化雖不再高調，供應鏈重塑卻仍在高壓環境下持續推進，使具分散生產能力的企業評價更具優勢。

在政策面上，市場預期聯準會將降息至約 3%，搭配美國在上半年集中釋放的財政支出，將為企業獲利提供動能。張宇翔指出，半導體銷售年增率約 20%，AI 資本支出仍強勁，帶動半導體及軟體、服務業明年 EPS 預估成長 20%～30%。硬體因零組件成本影響較大，但獲利預期已逐步上修。

張宇翔表示，明年獲利成長將由美國與新興市場領軍：東北亞包括台灣、南韓受惠科技支出，中國大型科技企業財報改善，拉美與南非則因原物料價格上升受惠，整體新興市場甚至可能「優於美國」。在利率走勢上，降息循環明確，中短天期債與信用債將成為主要受惠區塊。

對於美元，他認為，偏弱格局仍將延續，且美元與股市負相關性已消失，不再具備過往避險功能，匯率風險管理的重要性因而上升。他強調，黃金與股債相關性低，在資產組合中可提升風險調整後報酬，以 5%～10% 為合理配置。

富達永續發展全球存股優勢基金經理人李肇斌則認為，2026 年股市仍具成長性，但估值偏高、全年波動勢必加劇，股息不再是錦上添花，而是重要的穩定力量。他指出，過去 20 年股票總報酬中約半數來自股息，且長期配息企業能有效對抗通膨。

李肇斌強調，單比殖利率並非好策略，高殖利率企業常伴隨獲利不穩；反之，能長期增加配息的收益資產更能兼具報酬與低波動。他強調，富達配息組合並非沒有投資 AI，除了台積電、三星等半導體大廠，也積極布局像法國 Legrand 這類資料中心需求推升的「隱藏版 AI 受惠股」。另如新加坡交易所因衍生品交易受惠市場波動，也能在震盪時提供天然對沖效果。

李肇斌指出，富達採取覆蓋式選擇權（Covered Call）策略，並非單純被動覆蓋，而是依基本面與股價動能調整比重。他以三星為例，市場悲觀時提高覆蓋、避免價格上漲時壓力過大；市場轉強後則調降覆蓋比率以保留漲幅空間，不要太高殖利率，而是要穩健企業加上精準的選擇權收入，因此他看好新興市場在估值的心引力。

富達永續發展全球存股優勢基金經理人李肇斌。呂承哲攝

