股價偏離基本面！奧丁丁啟動1,000萬美元回購計畫

財經中心／師瑞德報導

奧丁丁（OWLS）宣布啟動1,000萬美元股票回購計畫，強調市場估值低於實際價值。公司聚焦卡片支付整合、穩定幣結算與AI自動化引擎三大技術，加速推動全球企業級金融基礎建設，迎接產品爆發成長期。（圖／翻攝奧丁丁網站）

全球區塊鏈科技領導品牌奧丁丁集團（OwlTing Group）宣布，旗下母公司 OBOOK Holdings Inc.（納斯達克股票代號：OWLS）董事會已正式通過一項股票回購計畫，授權最高總額達 1,000 萬美元的 A 類普通股買回行動，並將於未來九個月內彈性執行。此舉不僅彰顯公司對長期價值的信心，也釋出即將邁入產品密集發布期的強勁成長訊號。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示：「我們相信，公司目前的股價未能如實反映過去一段期間的技術成果與全球擴展布局，更低估了我們即將釋放的市場催化劑。這次回購，是我們對公司內部基本面、技術動能以及未來營收能力的強烈信任與承諾。」

王俊凱強調，奧丁丁正處於轉型關鍵期，特別是在企業級支付基礎建設上，積極推動三大核心技術的整合與實用化：卡片支付網絡、美元穩定幣結算，以及 AI 自動化結算系統。這些佈局將共同驅動公司從區塊鏈創新走向金融基礎設施供應商的全新定位。

聚焦技術融合 三大核心系統即將登場

奧丁丁指出，未來數月內，公司將陸續發布數項重磅級產品，涵蓋傳統與新興金融科技的全面融合。首先，公司目前已完成與全球主流信用卡與簽帳金融卡網絡的技術整合驗證，預期不久後將推出可支援數位貨幣直接透過卡片網路結算的服務。這意味著，穩定幣將不再受限於加密生態圈，而可被廣泛應用於日常商務交易。

其次，公司也已導入合規美元穩定幣架構，將建立起高透明度、具可編程性、且支援跨鏈流動性的企業級跨境結算通道。奧丁丁預期，該架構將成為日後數位貿易中重要的清算與收付基礎層。

此外，奧丁丁正加速部署專利級 AI 結算引擎「x402」，透過 AI 自主運算與預測模型，優化收款流程與資金周轉效率，未來也將可應用於 AI 代理（agent-based）商務場景。目前，公司已與美國一項新興金融協議標準的主導機構展開技術協議，將共同推進商業自動化的新標準落地。

股東價值強化策略 回購計畫展現信心

本次股票回購計畫，將依照美國 1934 年《證券交易法》第 10b-18 條款辦理，回購方式可包括公開市場購買、私下協議交易、大宗交易或其他符合規範之手段。公司並未設定回購最低數量，也保留根據市況、資本需求與經營策略隨時調整、暫停或終止回購計畫的彈性。

奧丁丁指出，本次股票回購象徵公司進入另一個關鍵發展節點，隨著全球業務版圖拓展與企業級支付產品推進，公司有信心透過市場運作與技術實績同步展現，提升資本市場對其未來營運價值的正面評價。

