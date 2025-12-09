股價噴太兇被盯上！華邦電10月自結「賺爛了」 年增3萬9千趴嚇死人！

財經中心／師瑞德報導

記憶體大廠華邦電（2344）近期股價表現強勢，因達公佈注意交易資訊標準，今（9）日應證交所要求公佈最新財務數據。受惠於記憶體市況回溫，華邦電交出令市場驚豔的成績單，10月單月稅後淨利達11.86億元，年增率高達驚人的39,433.33%，單月每股純益（EPS）為0.26元，展現強勁的轉機題材。

根據公告內容，華邦電2025年10月合併營收為82.25億元，較去年同期成長34.88%；在獲利方面更是出現爆發性成長，10月稅前淨利13.95億元，年增1,935.53%；歸屬母公司業主淨利為11.86億元，與去年同期的低基期相比，成長幅度高達394倍。

觀察季度表現，華邦電今年第3季（Q3）營運同樣亮眼，單季合併營收217.71億元，年增2.15%；單季歸屬母公司業主淨利達29.43億元，年增32,800%，單季EPS來到0.65元。

值得注意的是，若統計最近四季（2024年Q4至2025年Q3）的累計表現，每股盈餘仍為-0.03元，顯示華邦電在經歷了過去一年的產業寒冬後，自今年下半年起已正式擺脫虧損泥沼，營運體質顯著改善，獲利動能強勢回歸。

市場分析指出，隨著AI應用帶動記憶體需求，加上減產效應浮現，DRAM與Flash報價止跌回升，華邦電做為指標大廠，此波財報數據證實了記憶體產業景氣已走出谷底，進入復甦成長軌道。

