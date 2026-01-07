股價從170暴跌到30元！築間為何狂展店還虧錢 專家揭1經營敗筆：頹勢還沒止住

築間餐飲集團以個人式火鍋起加，在去年4月正式上櫃掛牌，後續更將餐飲版圖跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚，在外界看來築間集團瘋狂展店，但實際上運表現未如預期，去年Q3每股虧損1.81元，賠了9200多萬。董事長林楷傑日前坦言，自己的彎路走太多了，公司股價從170元跌到31元，未來將不會再自創品牌，引起外界討論。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文指出，築間的頹勢還沒止住，2025Q4與2026H1也同樣不樂觀。

​築間在去年4月時正式上櫃掛牌，今年上半年經會計師核閱後財報，累計營收25億4328萬元，營業毛利11億7355萬9000元，毛利率46.14%，營業淨損1308萬2000元，營益率-0.51%，稅前虧損5825萬6000元，本期淨損4997萬5000元，合併稅後虧損4732萬4000元，每股虧損0.99元。根據財報資料顯示，築間第三季每股虧損1.81元，續創歷年低點。

築間餐飲連鎖集團築間股價直落，兩年間從高點170元慘摔至33.2元，跌幅超過80%，築間董事長林楷傑收訪表示，「彎路已經走太多。」同時表示，未來築間不會再自創品牌，改成引進海外經營多年的成熟品牌，或者與知名廚師聯手合作發展新品牌。



對此，股人阿勳表示，築間2025Q2虧損近5000萬的原因之一在於「多品牌經營」，2025Q3則更加慘淡，賠了9200多萬，其中包含認列資產減損損失6600萬，也就是出清虧損門市與品牌。當然，頹勢還沒止住，2025Q4與2026H1也同樣不樂觀。

多品牌經營酸菜魚、鐵板燒成累贅？ ​ 股人阿勳：是必要之惡 ​

​股人阿勳分析，很多人會問，築間明明靠火鍋就能撐起七成營收，為什麼不專心經營「幸福鍋物」？表面上看，專注主力品牌或許能降低風險，但反過來思考，築間之所以要不斷跨足燒肉、酸菜魚、定食，正是因為火鍋市場競爭過於激烈。

​股人阿勳說，因此，跨足其他品類，其實是築間的「必要之惡」：第一，拉高客單價：燒肉、人均消費比火鍋高兩倍以上，可以帶動毛利。第二，分散市場風險：當火鍋市場景氣下滑，其他品牌能提供第二收入來源。第三，追求集團化規模：王品、瓦城能撐得久，靠的不是單一品牌，而是多品類portfolio，築間自然想複製這條路。

​股人阿勳認為，問題在於，多品牌策略需要時間與資本去養，短期會造成費用率上升、資產減損認列，也就是在財報裡看到的虧損結果。市場逼得它必須冒險突破，但這條路要走得穩，顯然比當初預期困難得多。

​股人阿勳強調，集團的本體築間與燒肉Smile兩大穩定品牌，一年營收就能維持約50億元，只要把表現不佳的店關掉，並將約30家體質較差的門市轉換成海外成熟品牌，應該有望在2026H2或2027由虧轉盈。用lifecycle來看，本體品牌已經進入成熟後段甚至微衰退區間，但品牌心智與客流還在，只是「再多開10家同樣的店」不會再帶來同樣的邊際貢獻，而是拉低平均報酬。但要期待再回到過去十年那種成長故事，時間線會比市場現在情緒想像的更長。



