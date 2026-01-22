股價才創26年新高...總經理自爆一句話 金寶今遭摜殺一度跌停

先前因「低軌衛星」題材股價飆漲的金寶（2312），在總經理脫口一大實話後，今早一度「跳水」打入跌停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 老牌電子大廠金寶（2312）近期因低軌衛星題材，成了市場寵兒、甚至遭列處置股；今（22）日股價卻戲劇性地在早盤「跳水」，一度觸及跌停價 30.4 元，因總經理陳威昌自爆一句「低軌衛星業務暫停」，更在處置期間 1 小時內，爆出近 4 萬張交易量，目前暫報 30.5 元。

挾低軌衛星題材一路飆漲，金寶近期從約 23 元左右，狂衝至最高點 36.95 元，漲幅高達逾六成，創下 26 年來新天價。但也因漲勢陡峭而遭證交所盯上，被列為處置股。

然而，就在金寶集團昨（21）日的旺年會前，金寶總經理陳威昌對於今年營運展望表示，今年前三大產品仍是手持式設備、儲存裝置、印表機，營收結構與去年相近；至於市場原先高度關注的低軌衛星業務，表示在泰國廠、墨西哥廠都曾生產過低軌衛星產品，但在初期合作結束後，「目前低軌衛星的訂單為暫停狀態」。

這句「大實話」一出，隨即引發市場恐慌性賣壓，致金寶今日股價開盤後隨即重挫，甚至一度慘遭跌停鎖死，讓不少還沉浸在多頭美夢中的投資人措手不及。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

