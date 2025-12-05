股價暴跌80%怎麼救？黃仁勳靠「第一性原理」神逆轉 打造AI帝國護城河

財經中心／師瑞德報導

兆元執行長黃仁勳作息大公開！每天凌晨4點起床，連聖誕節都在工作，笑稱「和家人談公事就是度假」。他不當全能天才，反而認為「示弱」是優勢，靠著獨門「第一性原理」思考法，帶領輝達走過股價暴跌80%的危機，打造今日AI帝國！（圖／記者鄭孟晃攝影）

身為全球市值最高企業的掌舵者，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的日常生活究竟如何？他在接受美媒專訪時透露，自己已擔任CEO長達33年，是科技界任期最長的領導者之一，而支撐他度過無數危機與挑戰的，是極度自律的作息與一套獨特的「第一性原理」思考法。

凌晨4點起床，聖誕節也在工作

黃仁勳透露，他每天早上4點起床，在開始一天的會議前，會先花數小時閱讀電子郵件與思考。這種高強度的工作模式不僅限於平日，「我一週七天都在工作，包括感恩節和聖誕節。」他笑稱，現在連兩個孩子加入輝達後，也繼承了他的工作基因，父子三人常一起討論工作，對他而言，「和家人在一起就是度假」，即便是在討論公事。

不當天才領導者，展現脆弱是優勢

不同於許多科技巨頭營造出的全知全能形象，黃仁勳認為領導者展現「脆弱」反而是優勢。「公司不需要我當天才，也不需要我永遠是對的。」他強調，當領導者坦承自己不知道或犯錯時，團隊反而更能靈活調整戰略，共同解決問題。他表示，輝達的文化是建立在「解決最困難的問題」之上，因此聚集了全球最頂尖的電腦科學家，這些人才並非為了錢，而是為了挑戰技術極限而來。

靠「第一性原理」在混亂中導航

面對科技產業的瞬息萬變，黃仁勳表示，保持警覺的唯一方法就是「專注」。他習慣將所有複雜問題拆解回最基本的「第一性原理」（First Principles），從根本去理解事情運作的邏輯，而非依賴類比或過去的經驗。正是這種思維模式，讓他在當年公司股價暴跌80%時，仍堅持推動CUDA技術，最終成就了今日的AI帝國。

