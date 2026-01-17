股價漲停後再衝半根！ 「雙利多」帶動南亞股價暴漲

南亞股價15日噴漲停，16日續揚5.88%。（圖／報系資料照）

南亞（1303）近期受惠於基本面與業外投資的雙重利多消息，不僅帶動股價15日噴漲停，16日續揚5.88%，其公司營運表現也受到法人圈的高度關注。

主要因轉投資公司南亞科（2408）獲利預估獲得上修，透過權益法認列的投資收益隨之增加，強化南亞整體的獲利表現。除了母憑子貴，南亞本身生產的銅箔、玻纖布、環氧樹脂也是AI伺服器不可或缺的材料。

受國際銅箔大廠產能策略調整影響，標準銅箔供應轉趨緊缺，帶動費用看漲。雙重利多支撐下，南亞股價呈現水漲船高，顯示市場資金對於公司後市營運抱持正向看法。

廣告 廣告

近期國際銅箔大廠紛紛將產能重心移轉至高階產品線，導致市場上標準銅箔的供給量相對減少。在供給轉趨緊缺的市場環境下，標準銅箔的供需缺口擴大，進而推升了相關加工費用。

南亞作為銅箔供應商，有望在此波產業趨勢中受惠，為公司營運增添成長動能。南亞16日股價勁揚5.88%，終場收至73.8元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不滿生日當天Switch被收走！ 11歲男童開槍射殺養父

漲！肯德基蛋撻改版變「超極酥」 買一盒貴10元網罵翻

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤