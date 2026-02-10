股價短期猛漲！2飆股明起抓去關 3／6才解除

櫃買中心近期持續處理短線交易過熱的個股。（示意圖／翻攝自pixabay）





櫃買中心近期持續處理短線交易過熱的個股，電腦周邊族群的青雲（5386）與AI伺服器滑軌廠南俊國際（6584），因股價短期漲勢凌厲，已遭公告自明（11）日起至3月6日列入處置交易名單，期間均改採每5分鐘集合撮合一次。

櫃買中心近期持續處理短線交易過熱的個股。（示意圖／翻攝自pixabay）

青雲累計漲幅超過五成

青雲10日股價勁揚10.5元，漲幅7.81%，收在145元，自2月以來累計漲幅已超過五成；南俊國際同日上漲30.5元、漲幅8.09%，收在407.5元，2月以來股價漲幅亦接近四成，吸引市場高度關注。

廣告 廣告

除上述兩檔個股外，櫃買中心日前也公告，上櫃探針卡概念股雍智科技（6683）因短線波動劇烈，並同時符合多項異常交易指標，自9日起列為處置股票，處置期間至3月4日止，並採取更為嚴格的每20分鐘撮合一次交易方式，明顯壓縮市場資金進出速度。

櫃買中心指出，雍智科技在最近30個營業日內曾被列為處置股票，近期又連續3個交易日達到注意交易資訊公告標準，顯示交易熱度持續升高，因此啟動連續10個營業日的處置措施，以降低股價過熱風險。

櫃買中心指出，雍智科技在最近30個營業日內曾被列為處置股票。（示意圖／翻攝自pixabay）

從近期走勢觀察，雍智科技股價表現相當震盪。上週五（6日）早盤開低後一度重挫至跌停價位630元，但盤中買盤湧入，股價強勢翻紅，終場收在708元、上漲8元，漲幅1.14%，反映籌碼集中度高、投資人多空意見分歧。

2族群成盤面最受矚目主流

事實上，探針卡與矽光子族群近期成為盤面最受矚目的主流之一，受惠AI伺服器與高速傳輸需求成長，多檔個股股價快速拉升，也因此接連被列入處置名單。根據櫃買中心公告，目前仍處於處置期間的矽光子相關個股，尚包括東典光電（6588）、光聖（6442）、聯亞（3081）、光焱科技（7728）及波若威（3163），多數採行5分鐘或20分鐘撮合限制。

探針卡與矽光子族群近期成為盤面最受矚目的主流之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

依照相關規定，個股若在6個交易日內累積漲跌幅超過25%，即可能被列為注意股票；若在特定期間內多次達到注意標準，則會進一步升級為處置股票。該制度主要目的，在於因應價格波動過大、成交量異常放大或周轉率偏高等情況，以維護市場交易秩序與公平性。

投資有風險 請小心謹慎

更多東森新聞報導

快訊／關渡橋邊「有人跳橋」 畫面曝光

日本大雪多地「紅色警戒」 東京也下雪了

情侶刮刮樂中獎3萬！ 店員忘扣稅發文急協尋

