股價黑馬2／輝達、超微沒「它」點頭出不了貨 買設備送工程師打響名號

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輝達、AMD、Google等AI高階晶片在正式出貨前，須經過鴻勁設備把關，包括搬運、分類、溫控與測試。圖為鴻勁董事長謝旼達。（圖／報系資料照）

半導體設備廠鴻勁（7769），憑技術整合能力與服務模式差異化，不僅穩居台股第三高價股，更被外資看好將是下一個「萬元股」。回顧董事長謝旼達帶領鴻勁發跡過程，最津津樂道的便是「買設備送工程師」在業界打出知名度。一名曾共事的員工評價謝旼達作風，雷厲風行、說話一針見血；友人更透露57年次的他，早已做好接班計劃。

打開鴻勁官網，公司介紹寫著，鴻勁是由一群工程研發人員，懷著對卓越、創新和半導體自動化設備的熱情與憧憬所共同創立。他們擁有一個共同的目標，就是成為「IC半導體自動化設備界的領先者」。

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鴻勁科技成立於1999年，2015年4月更名為鴻勁精密，目前資本額17.99億元，主要經營業務為IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案，2024年10月31登錄興櫃，因體質極佳、獲利大爆發，僅用短短1年，2025年11月27即掛牌上市。

鴻勁被外資Aletheia、大摩、高盛等喊出10,000~12,000元的超高目標價，核心原因在於它在目前的AI發展中扮演了不可或缺的關鍵地位。如果把台積電的CoWoS先進封裝比喻為製作AI晶片的「超級廚房」，那麼鴻勁的分選機和溫控技術，就是負責晶片出廠前最後一道安全把關的「特級試吃員」與「溫度守護者」。

鴻勁在輝達最倚賴的 AI領域FT分選機市場，市佔率高達約90%。圖為輝達執行長黃仁勳。（圖／方萬民攝）

鴻勁在整體分選機市場市占約3成，但在輝達最倚賴的AI晶片最終測試領域，鴻勁的市占率高達驚人的90%。客戶一字排開全是科技巨頭，直接與間接客戶除了台積電、日月光、京元電等封測大廠外，還直接對接輝達、AMD、Google、Apple、高通、博通等，沒有鴻勁的機台點頭，這些高價AI晶片就無法順利出貨。

這也讓鴻勁在官網中自信寫下，「有幸能參與並見證人類歷史中高速發展的半導體技術，我們將繼續研發，繼續努力，與世界級的半導體客戶共同成長！」

謝旼達是老化測試自動化設備業者台灣暹勁的創始成員，1999年謝旼達帶著台灣暹勁第一事業部團隊出走，就在隔壁巷子創立鴻勁。（圖／方萬民攝）

57年次的鴻勁董事長謝旼達，出身苗栗三義，畢業於台北工專機械設計科，曾任職於老牌工具機廠利高機械，並參與創立老化測試自動化設備廠台灣暹勁。

1999年，謝旼達帶領台灣暹勁第一事業部團隊出走，創立鴻勁科技，兩家公司僅相隔一條巷子。為補齊技術版圖，他延攬具軟體背景的張簡榮力，以及擁有封測實務經驗的翁德奎，3人以30多歲之姿組成創業核心，分別掌握硬體、軟體與業務，打造出緊密分工的「鐵三角」，直至今日仍合作無間。

鴻勁早期從呼叫器、無線電話與電子雞等消費性IC測試市場切入，雖然產品毛利偏低、客製化程度高，卻讓公司在自動化搬運、晶片分類、設備穩定度及現場支援等關鍵能力上打下扎實基礎。隨著技術累積，鴻勁逐步從台灣IC設計與封測客戶，拓展至韓國封測廠與高通等國際供應鏈，並進一步切入AI與HPC高效能運算晶片測試領域。

在競爭激烈市場中，鴻勁能持續取得客戶信任，關鍵在於其高度貼近產線的工程服務文化。為找出設備異常的原因，謝旼達、張簡榮力與翁德奎曾親自24小時輪班駐守機台長達1個多月。

對封測業者而言，設備停機意味著產能流失，「24小時待命」的服務模式，在業界打出口碑。像是他們就曾直接在京元電對面租房子，讓工程師隨時待命；翻開人力銀行職缺，北中南皆招募「售服輪班工程師」，強調「客戶端駐廠，需配合公司夜間輪班駐廠」「平、假日值班on call」，只要客戶設備出問題，工程師就會到現場協助，市場因此以「買設備送工程師」形容。

謝旼達（左）創業僅27年，公司市值突破1兆，躍升台股第三高價股，圖右為一起創業的總經理張簡榮力。（圖／報系資料照）

謝旼達相當低調，鮮少出現在鎂光燈面前，曾共事的員工就指出，謝旼達作風雷厲風行，講話一針見血。立穩營造董事長陳舜智則以「樸實、客氣、低調」形容，且不喜歡麻煩別人。

陳舜智回憶，約2022年當時替鴻勁建新廠時，市場還沒掀起AI討論度，就連謝旼達也未料到未來訂單會爆量、股價會大漲。鴻勁飛黃騰達後，謝旼達曾表示他自己也是透過媒體報導和專家分析，才認識到鴻勁在整個產業鏈中佔據的位子和扮演的腳色，「謝董在他的專業領域磨了幾十年，默默在自己位子把事情做好，才有今日成就。」

陳舜智也透露，謝旼達平時有在騎腳踏車和爬山，以企業主來說年齡不算大，但他卻曾說過，「人一輩子不能只工作賺錢」，因此很早就開始做接班計畫。據了解，未來將交棒創業夥伴，他則想轉任顧問職。

不過以目前訂單量來看，謝旼達的退休夢，還要再緩緩了。

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