股價黑馬3／從團購特斯拉到雙橡園豪宅 鴻勁員工身價暴漲曾掀離職潮

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鴻勁在IPO前都會讓員工半價認股，且內部可進行股權交易，若持有至今，股價恐翻35倍，不少老員工因此致富。（圖／報系資料照）

半導體設備廠鴻勁（7769）因股價飆漲，員工身價也跟著水漲船高，然而短期致富也讓公司氛圍起了化學變化。根據CTWANT記者調查，前員工透露，公司於興櫃、股票歸戶後，即走了1/3老員工；手握股票、留下來的，也呈現「想走隨時能走」的高姿態；過去就因高獎金，員工曾團購特斯拉，如今更升級成團購台中豪宅、豪墅。

雖然近期台股大跌，但以鴻勁去年11月上市時股價3,000元算起，半年多來已翻了1倍以上。（圖／翻攝YAHOO股市）

鴻勁用不到2年時間，完成興櫃、上市，股價也跟著暴漲10倍，如今股價約在7,000元上下，成為台股第三高價股。根據CTWANT記者訪談多名人士，對鴻勁有所了解的人，都用「很操」來形容其內部節奏與工作強度。

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一名鴻勁離職員工即透露，過去公司工時經常超過12小時，甚至動輒長達15小時，尤其是剛進入未滿1年的新人，月薪3萬多、年終又少，很少新人撐得下去；必須做滿1年才能領有豐碩的年終獎金，年終占全薪將近3/4。

而鴻勁在IPO前員工不到300人，目前台灣、大陸、德國、美國等地員工已突破800人，且持續擴大徵才中，除了為了應付爆量的訂單，也是因為上市後更重視勞基法規範，要分攤現有員工的工時。

據了解，因為工作強度高，鴻勁在興櫃後走了一波老員工。該離職員工坦言，約走了1/3，當時有個部門甚至從十多人，走到只剩2人；而主管們可能因為有簽屬條件約，所以還在。

他解釋，IPO前股票未歸戶到個人名下，員工離職時還得將股票歸還公司，主管便可藉此強勢管理；但興櫃後股票歸戶到員工，陸續有老員工離職，若手中持有10張股票，以現值來看就高達7,000萬元，「大家覺得，在公司被壓榨這麼久，如今股價都這麼高了，何必還要繼續低聲下氣待在這裡，想離開隨時都能走，因此主管態度也變比較好。」

另一名離職員工更加碼爆料，某部門主管手握百張股票，市值高過7億元，可能因簽有條件約，限制在職期間無法轉售股票，只能等著「被資遣」才能股票歸戶，工作態度也幾近擺爛。

過去鴻勁配發的獎金非常優渥，員工曾團購特斯拉，現在股價暴漲，還傳出團購豪宅。（圖／中新社）

他進一步解釋，興櫃前，每年公司會釋出一定股權讓員工半價認股，過去在前身「鴻勁科技」的時代，還拖著行李箱領現金獎金，最有錢的一批至少都是年資10年起跳的老員工，特斯拉剛進入台灣市場，這些資深員工就曾一起團購買特斯拉。但IPO後，已經沒有員工認股，很多獎金和福利都大幅縮水。

而至今仍手握股票的老員工，也從揪團買車變成揪團買房。日前市場便傳出鴻勁員工團購台中建商雙橡園的豪宅，以及14期重劃區的豪墅，該傳言也被離職員工證實。

今年初台中市場就傳出鴻勁員工團購雙橡園豪宅，雙橡園則回應媒體，科技業包括台積電的中高階主管，確實是主力客層之一，鴻勁員工也有陸續成交。（示意圖／報系資料庫）

記者也在台中建商圈探聽到，幾名原本住在台中外圍的鴻勁員工一起看房，想趁鴻勁股價飆漲換屋，因此團購總價6000萬元以上的14期重劃區透天豪墅，他們打算陸續出脫手中股票支付工程款。由於目前台中總價超過4000萬元限制貸款只能3成，因此別墅產品交易幾乎是一片死寂，而這群鴻勁的員工打算不貸款入手，且裝潢建材都挑高檔品牌，令業者印象深刻。

鴻勁不只公司賺錢，股價在短時間內暴漲，也為員工創造驚人的財富效應，帶動財富階層快速躍升，真是羨煞眾人！

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