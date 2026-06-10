股價一年漲357%後啟動海外籌資！力積電募資8.86億美元，近6倍超額認購，強化3D AI Foundry與記憶體代工布局
AI供應鏈需求升溫，也讓部分過去較少站在聚光燈下的成熟製程與記憶體相關代工廠，重新成為資本市場關注對象。力積電（6770）宣布，已於6月9日透過海外存託憑證（GDS）發行及員工認股，合計籌資8.86億美元，約合新台幣280億元。公司表示，資金將用於購置機器設備、導入新技術，並強化邏輯與記憶體整合，以及3D AI Foundry相關布局。
值得注意的是，力積電此次籌資是在股價過去一年大幅上漲後啟動。根據力積電英文版新聞稿，公司股價過去12個月上漲357%，並在股東會核准後上漲29%。在此背景下，公司選擇進行海外籌資，市場焦點不只在募資規模，也包括後續資金投入能否轉化為AI相關業務成長，以及是否能支撐公司從傳統晶圓代工與記憶體製程，進一步往3D AI Foundry定位推進。
GDS將於盧森堡掛牌，發行價折價5.73%
力積電表示，本次約3.95億股新股參與海外存託憑證發行，加上員工認股，合計發行4.2億股普通股。每單位GDS代表15股力積電普通股，發行價格為31.65美元，折合每單位GDS約新台幣1,000.2元，相當於每股新台幣66.68元，較6月9日力積電股票平均成交價新台幣70.73元折價約5.73%。本次GDS將於盧森堡證券交易所掛牌。
力積電指出，這次籌資所得將依未來營運發展，用於購置機器設備與導入新技術，以強化國際競爭力。公司也表示，將「投入資源優化邏輯與記憶體技術整合，並加速3D AI代工業務的推進」，以掌握AI相關應用帶來的新增需求。
國際投資人近6倍超額認購，20分鐘完成訂單覆蓋
此外，力積電在英文版新聞稿中還補充此次海外籌資的市場反應。公司指出，本次發行獲得長線基金、避險基金與科技專業投資人參與，訂單簿在20分鐘內即完成覆蓋，最終接近6倍超額認購；並稱此案為亞洲科技業2026年以來最大後續增資案，也是台灣自2008年以來第二大GDS發行案。
承銷團方面，這起大型募資案是由高盛（Goldman Sachs International）與花旗（Citigroup Global Markets Limited）擔任聯席全球協調人兼聯席帳簿管理人，並與摩根士丹利（Morgan Stanley Asia Limited）及瑞銀集團（UBS AG香港分行）共同組成帳簿承銷團隊。四大跨國投行組成的黃金陣容，確實成功吸引了外資圈對此案的參與度。
不過，海外投資人認購反應熱絡只是第一步。由於此次發行涉及新股與員工認股，市場後續仍會觀察股本稀釋效果、資金投入進度，以及公司所強調的AI相關布局能否具體反映在營收與獲利結構上。
AI帶動記憶體與先進封裝需求，力積電強調3D AI Foundry定位
力積電指出，AI相關運算需求快速成長，帶動全球記憶體需求大幅提升。隨著AI GPU、高效能運算（HPC）及大型資料中心需求擴張，公司認為記憶體、晶圓製造與先進封裝的整合能力，將成為半導體供應鏈競爭的重要環節。
從力積電本身定位來看，公司長期深耕記憶體相關製程，並試圖結合邏輯製程與先進封裝技術，提供更完整的晶圓代工服務。英文版新聞稿也提到，力積電目前定位為純晶圓代工廠，聚焦特殊邏輯、利基型記憶體與3D AI Foundry解決方案，並採取Open Foundry模式，依客戶元件與製程需求提供客製化製造方案。
力積電也在英文版資料中指出，其服務應用涵蓋AI資料中心、AI邊緣裝置、電動車、消費電子、工業、物聯網與白色家電等市場。這也意味著，力積電此次募資並非單純補充營運資金，而是為後續設備投資、技術導入與AI供應鏈定位調整預先準備資本。
後續觀察資金使用效率與AI業務落地速度
在AI需求帶動下，半導體供應鏈正從先進製程、HBM、先進封裝一路延伸至特殊製程與利基型記憶體。力積電此次透過海外GDS與員工認股完成8.86億美元籌資，顯示公司希望趁資本市場對AI題材關注升溫之際，強化未來投資能力。
接下來，力積電能否把新增資金有效投入設備、技術與客戶開發，並讓3D AI Foundry與記憶體代工布局產生可衡量的營運貢獻，將是資本市場檢視這次籌資案成效的關鍵。
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