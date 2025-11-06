股利收補充保費 石崇良認了沒跟金管會聊過！租金沒報稅也待解決
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
衛福部長石崇良拋出明年修法改革「補充保費」收取方式，其中針對利息、股利、租金三項目將改採「年度結算制」，不但存股族、定存族反彈，也有人質疑台灣包租公們多數沒有報稅，恐是漏洞，看得到收不到。石崇良今（6）日親上火線說明，坦言相關政策沒有正式跟金管會等相關部會聊過，但請教過很多財務專家，以因應未來的需求，他不認為會影響到股市多大；至於租金部分，涉及報稅的問題，會再找財政部大家討論看看。
石崇良是主動拋出啟動《全民健康保險法》第31條修法，在不漲健保費前提下，提出「補充保費」三大改革，包括：股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限1千萬提高到5千萬、高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。預計明年修法，希望116年上路。
石崇良說，健保今年第30年，開辦時並沒有補充保費，就是以薪資所得為主，當時因為台灣經濟成長跟人口紅利，讓健保走過穩健的前1、20年，但高齡化加上少子女化，工作人力已從2015年的1700多萬逐年下降，未來工作人口減少，過去純粹以薪資計算人口勞力所得的保費來源會越來越辛苦。
石崇良表示，這會加重受薪階級負擔，讓他們的壓力越來越重，這些人很多也是初入社會的年輕人。而現在資產來源，很多來自資本利得，即投資所得，所以必須正視財務的公平性，健保就是社會保險，大家的互助互利，隨著國家的經濟成長結構改變，也必須調整健保的財源。
回應股民的反彈，石崇良說，這幾年台灣的股市也很不錯，我也不太認為會影響到多大，這個是尋求健保財務能夠永續，畢竟健保是台灣人最大資產，希望能一路穩健走得下去，也能用多的收入來改善醫療環境、醫護薪資以及挹注癌症、罕病新藥等。
石崇良坦言，沒有正式的和金管會等相關部會聊過，但請教過很多財務專家，主要是希望健保財務有所改革，以因應未來的需求。
石崇良說，外界也有要求針對資本利得收費的聲音，這涉及擴大費基，還會另外的討論，目前僅先就現有的收取方式做改變，但其他部分也會持續做研究。
至於租金的補充保費收不收得到？有對策嗎？石崇良說，這部分涉及所得報稅的問題，如果房東連稅都沒有報，衛福部會找財政部大家討論看看，這涉及整個稅制的公平性。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
