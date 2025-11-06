股利改「年度結算制」挨轟 石崇良：研議讓小資族保小確幸

衛福部規劃把股利、利息、租金改為「年度結算制」，石崇良認為對股市的影響應該不會太大。（圖：衛福部臉書）

衛福部長石崇良昨天拋出「補充保費」收取將有3大變革，尤其以股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%最受矚目，外界認為恐怕會衝擊股市。對此，石崇良今天（6日）親上火線說明，這部分沒有問金管會，當然不希望影響股市，這幾年補充保費股利所得佔了20%，所以影響應該不會太大。

石崇良評估，利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，預估可為健保增加財務約100億到200億元。針對開徵金額門檻，石崇良鬆口，未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。行政院發言人李慧芝也表示，目前修法方向，衛福部還在廣納意見的階段，政府也絕對不會為難小資族。

衛福部規劃的新制重點包括三大變革：1、股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%。2、補充保費上限從1000萬元提高到5000萬元。3、獎金課徵門檻改為最低薪資4倍（約11.8萬元）。

石崇良今天中午臨時舉行記者會，親上火線強調，改革是為了健保的付費公平性，目前人口結構和經濟發展型態改變，為了保費收取的公平性，「謝謝高股息、高股利者貢獻」。

他說，導入結算機制的原因在於：過去是單筆繳交，但就會出現假設你有1000萬元存款，拆成10張，就會變成1塊錢補充保費都徵收不到，所以這次導入結算機制，避免以拆單方式規避。

石祟良也表示，健保收入75%全靠薪資上班族繳的保費，補充保費只占9%，補充保費股利所得佔了20%，但因應高齡化及少子化趨勢，勢必得改革，但當然不希望影響股市。

石崇良說，拋出「補充保費」變革前沒有正式跟金管會聊過，但有和財務相關專家討論，會持續跟各界溝通，接下來還要進行法規預告需要60天時間，之後再送進去立法院，最快也要明年才能完成修法，預計後年上路。

不過，石崇良也強調，政策還在研議、溝通階段，會多聽大家聲音，他也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸，「會來研究看看」。

另外，針對獎金課徵門檻改為最低薪資4倍，石崇良則指出，試算現行制度以4倍投保薪資起徵，例如每個月10萬元，獎金單筆超過40萬元，才會開始徵收補充保費，如果是50萬元，會以10萬元部分徵收2000元補充保費。