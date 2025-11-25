股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間

兆豐金提供



兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。

張傳章指出，今年第三季主要央行進入降息，市場對利率出現分歧看法，加上中美貿易摩擦，金融市場高度震盪，兆豐金透過靈活調整策略，前三季稅後淨利282.85億，每股盈餘1.91元，居公股第一名，前10月累計淨利303.6億元同業排名第五。

其中銀行子公司表現亮眼 ，放款平均餘額約2.3兆元，年成⾧率達4.9%。其中台幣放款第三季年成⾧率達8.1%，主要來自AI、高效能運算及半導體產業授信需求的增加。

展望第四季與全年獲利，兆豐金去年全年呆帳費用較高，相較之下，今年資產品質維持穩健，預期信用成本將較去年下降，再加上各子公司獲利穩定，兆豐金集團全年獲利可期，且目前集團第三季資本適足率自結數來到135.22%，銀行子公司資本適足率也提升至17%。在資本如此充足的前提下，今年股利配發將以現金股利為主，與過去三年平均現金股利發放率75%相當。

聚焦台灣經濟，兆豐金指出，今年受惠AI新興科技拉貨效應，台灣GDP做五望六有望上看6% ，預期明年台灣將會是溫和成長，預估美元兌新台幣約在28.5~31元區區波動，預期明年央行利率政策不變。整體而言，台幣每升值1元 影響銀行獲利約3億元。在聯準會降息趨勢下，審慎調整債券結構 ，透過高利差金融商品因應利率變動。

