股利補充保費急喊卡...周玉蔻酸「卓榮泰又懸崖勒馬一次」！諷：石崇良還人模人樣的開一個硬凹記者會

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發民眾強力反彈。對此，行政院發言人李慧芝昨（6日）晚間表示，考量社會意見，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式。對於卓榮泰緊急暫緩爭議政策，資深媒體人周玉蔻評價，「又懸崖勒馬一次！」

現行健保費率為5.17%，另外還有6項補充保費來源，包含高額獎金全年超過當月投保金額4倍、兼職薪資所得超過公告最低工資，以及執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入等。目前僅規定每筆金額超過新台幣2萬元要繳2.11%補充保費，因此國人多會「拆單」處理，藉此規避。

衛福部昨日證實，「將改革補充保費的收取公式」。當中，包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

為此，李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。她表示，「為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段」。

李慧芝也強調，卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

對此，資深媒體人周玉蔻於臉書發文指出，「股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大，行政院急喊卡！」她評價，「卓榮泰又懸崖勒馬了一次！」同時，周玉蔻也嘲諷，「今天衛福部長石崇良還人模人樣的開了一個『硬凹』記者會」。

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

