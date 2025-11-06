股利、利息年結2萬要繳補充保費 卓榮泰下令暫緩具爭議規劃





衛福部研擬健保補充保費改革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，1年累計逾2萬元，將被課徵2.11%補充保費，被質疑搶劫、坑殺小資族。未料，衛福部長石崇良6日親上火線表示，「謝謝高股息、高股利者貢獻，在這一次法案修正後，會貢獻很多」，石崇良提油救火，引爆存股族怒火。針對股利、利息年結2萬要繳補充保費，行政院緊急喊卡！

行政院發言人李慧芝表示，府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝說，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重，為確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

