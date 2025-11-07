一股力量牽引陳玉勳拍《大濛》 影帝候選人柯煒林拍戲時一直被他唸

9m88、方郁婷及柯煒林在《大濛》 中的演出令人印象深刻。

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎電影《大濛》，今（7日）導演陳玉勳、監製葉如芬和李烈，以及主演的方郁婷、柯煒林、9m88出席聯訪記者會。入圍影帝項目的柯煒林年中傳出得了肺腺癌，但現已如常工作。已看完兩次電影的他，透露第二次有看到不同的地方，比較知道導演陳玉勳在現場是在忙些什麼，因為再短的角色都有自己的人生開展。「現在滿崇拜導演的，本來比較怕他。」

陳玉勳則說，那是因為柯煒林在拍片的時候一直吵他。「不像姐妹（9m88及方郁婷在電影中演出姐妹）都安安靜靜坐在那邊不講話。」柯煒林之前以一直吵導演，是因為他覺得這個劇本跟角色都太好了，他在乎了，很怕自己會搞砸。

陳玉勳導演在說，柯煒林（左）很認真在聽。想必在拍戲現場大概也是這樣。

電影的時代，設定為白色恐怖時的小人物，尤其聚焦在柯煒林及方郁婷所飾演的角色。他們萍水相逢，緣份卻相繫甚深。柯煒林所演的趙公道當過兵，是三輪車夫，遇到了來台北要來接哥哥屍體回去的妹妹阿月。這麼慘的故事，卻在導演所想，及一群演員的演出下生出了光亮與溫暖。

柯煒林的角色來自廣東，當過兵，學了各種髒話，這也是他在電影中超顯眼的表現。揉雜各地口音難學，但髒話卻好學，他笑開：「學髒話是最快的，跟導演學。」且說，導演也不要他的台語跟山東話那麼標準，所以他沒有像方郁婷及9m88一樣去上台語班。

故事發生於40年代，方郁婷與柯煒林角色的故事打亮了一個時代的小小片刻。（華文創提供）

柯煒林說，有時剛下戲時，廣東話及國語突然就講不好，於是就跟方郁婷講英語，方郁婷也很自然回他。陳玉勳想到就覺得好笑，兩個穿著（40年代）戲服的人在那邊講英語。有一場戲在排戲時，陳玉勳就閙他們兩個用英語講台詞。

9m88演的是阿月（方郁婷飾）的姐姐，看電影之後，她一直流眼淚，並說，導演用小人物的故事去刻劃大時代。方郁婷沒有哭，因為她很專注在看自己的演出，而且也超喜歡大家的表演，入圍影后項目的她在拍戲時要燒柴煮飯，對她很難，「平常不太會煮飯，還燒到前面頭髮，滿好玩。」

9m88最近與章廣辰傳出緋聞，但她當場誠徵男友。

這是一個不太容易處理的時代背景，陳玉勳提到，彷彿有一些力量牽引著他，讓他去拍這個本來不太會去碰觸題材⋯而雖然看似很難拍不成，最後卻很順利完成了。連天氣都幫忙，監製李烈透露，拍了快40天只有一天下雨。

