「股務事務e櫃台」手機版上線 臺網公司是背後推手

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著行動金融數位科技快速發展，證交所旗下臺灣網路認證公司(以下稱臺網公司)攜手臺灣集中保管結算所為最新上線「股務事務e櫃台」手機版，提供身分識別及數位簽章服務，正式開啟行動股務新時代。

集保結算所「股務事務e櫃台」手機版於去年12月29日正式上線，為使廣大投資人申辦股務更為即時、便利，由臺網公司提供關鍵技術，投資人於登入集保e掌握App後，連結至臺網公司平台申請取得數位憑證，並可透過同一App連結至股東e服務平台，以該憑證完成身分驗證後，點選「股務事務e櫃台」進行股務事務申請，並於完成申請後進行數位簽章。相關憑證之申請及使用程序符合《電子簽章法》規範，且具有「推定本人親自簽署」之法律效力。

未來民眾向發行公司或其股務代理機構申辦開戶或變更基本資料時，無需四處奔波臨櫃，即可在線上完成相關申請，且透過集保e手掌握App串接股東e服務平台申請，不須切換APP或瀏覽器，全程線上申請無斷點，大幅提升此一金融服務的效率及便利性。

臺網公司營運長周法烈表示，此次與集保結算所攜手合作，不僅是技術的結合，更是對數位金融韌性的實踐。臺網公司提供的數位簽章技術，遵循《電子簽章法》規範與數位發展部標準，確保每一筆線上申辦案件都具備不可否認性與完整性。

