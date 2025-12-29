股務服務帶著走！集保eCounter 手機版12/29上線 未來規劃遺贈、質設新功能

集保結算所(翻攝自官網)



為因應行動數位化趨勢、提升投資人辦理股務的便利性，集保結算所今天宣布推出「eCounter 股務事務 e 櫃台手機版服務」，該服務已於今年10月8日獲金管會核准，12月29日正式上線，開啟行動化股務服務新里程碑。

集保結算所表示，eCounter 手機版上線後，投資人除可使用電腦外，亦可透過手機或平板，使用行動自然人憑證或由「集保 e 手掌握」APP 申辦的臺網數位憑證登入，於每日7時至24時隨時隨地辦理股務相關申請，包括開戶及基本資料變更等事項，大幅提升股務作業的即時性與便利性。

eCounter 電腦版自今年5月19日上線以來，已獲市場高度肯定。截至12月25日，已有2,071家上市、上櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過平台完成的線上申辦案件近3萬5,000筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比超過七成。相關服務有效降低投資人親赴股務代理機構辦理的時間與交通成本，展現數位股務的實質效益。

集保結算所董事長林丙輝指出，根據調查，高達94.9%的臺灣民眾習慣使用手機上網，eCounter 手機版的推出不僅回應投資人行動化需求，也進一步完善「股東 e 服務」生態系，讓股東不受時間與地點限制，即可透過行動裝置完成股務事務申辦，全面優化使用體驗。

林丙輝強調，集保結算所未來將持續擴充 eCounter 功能，規劃納入私人間讓受、繼承、贈與、設質及實體股票掛失等項目，期能更全面回應股東多元需求，攜手發行公司與投資人共同邁向高效率、安全且低碳的智慧股務新時代。

