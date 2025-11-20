股匯不同調 台股狂漲新台幣連8貶續寫近7個月新低

（中央社記者潘姿羽台北20日電）美元指數突破100，亞幣競相走弱，也讓新台幣貶值難走回頭路，今天收盤收在31.295元，貶4.1分，匯價連8貶，續創近7個月新低。外匯交易員直言，11月以來，已經貶值逾5角，不排除繼續靠向31.5元關卡。

輝達（NVIDIA）第3季營收與獲利優於華爾街預期，引爆買盤回流，激勵台股今天大漲846.24點，終場收在27426.36點，創下台股第2大單日漲點。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，外資也回頭轉買，金額為131.07億元。

台股強勢反彈，一度帶動新台幣翻揚，最高觸及31.205元，但後繼無力，匯價由升轉貶，且跌幅逐步擴大，終場收在最低31.295元，台北及元太外匯市場總成交金額18.41億美元。

外匯交易員說明，外資今天早上偏匯入，但下午轉為雙向操作，投信午後又瘋狂敲進美元，出口商眼見新台幣續貶，轉趨惜售；在此同時，美元指數站上100大關，還有日圓再現甜甜價，哈日族搶著換匯，幾乎所有條件都推動新台幣往貶值方向前進。

11月以來，新台幣已經累計貶掉5角以上，外匯交易員表示，近日新台幣呈現緩貶的拉鋸盤勢，這應該是央行樂見局面，未見太大調節，接下來除非有重大事件發生，否則匯價應該繼續靠向31.5元關卡。

外匯交易員認為，短線新台幣延續趨貶格局，接下來先等美國經濟數據公布、降息預期如何調整，為市場提供新的指引。（編輯：楊凱翔）1141120