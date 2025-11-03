股匯不同調 新台幣收30.838元寫近6個月新低
（中央社記者趙敏雅台北3日電）股匯市表現不同調，今天台股收盤再寫新高，不過在外資匯出之下帶動新台幣貶破30.8元關卡，終場收最低30.838元，貶8.9分，不只連續4個交易日貶值，收盤價更是近6個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.105億美元。
美中近期就稀土供應達成協議，但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日受訪時表達憂心，指稱「中國有時不是可靠夥伴」。川習會後，金融市場反應審慎，加上美國聯準會（Fed）12月是否再降息仍未定調，美元指數居高，逼近100大關，非美貨幣承壓。
台股今天上下震盪344點，終場在台積電由黑翻紅下，指數收盤上漲101.24點，收在28334.59點，創下收盤歷史新高。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超85.88億元。
新台幣匯率今天以30.76元開出後，在美元強勢影響之下，一路走弱，隨著外資加大匯出力道，更讓匯價迅速跌破30.8元，終場收在30.838元，寫下5月初以來、近6個月新低紀錄。
外匯交易員表示，今天外資賣超84.46億元，促使新台幣走貶，不過出口商拋匯力道也較明顯，後續關鍵仍在外資動向，也須留意出口商拋匯力道是否擴大，近期不排出下探31元。
根據央行統計，美元指數今天上升0.18%，主要亞幣大多都走貶，新台幣下挫0.29%、韓元跌0.18%、新加坡幣跌0.10%、人民幣跌0.05%，僅日圓走升0.13%。（編輯：潘羿菁）1141103
