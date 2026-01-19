股匯不同調！新台幣盤中驚見31.4字頭 收31.59元、中止連三紅

股匯不同調，新台幣盤中震盪幅度逾1角，終場收31.59元、貶1.8分，匯價中止連三紅。資料照



美國總統川普揚言對歐洲祭出關稅，國際美元轉弱，台股延續漲勢，新台幣匯率今（1/19）日一早反映，盤中驚見31.4字頭，外資呈現雙向操作，午後轉頭出走，在熱錢大舉匯出，投信和壽險業有買匯需求，匯價由紅翻黑，再度回測31.6元整數關卡，出口商見機進場，盤中震盪幅度逾1角，在買賣拉鋸下，終場收31.59元、貶1.8分，匯價中止連三紅，總成交值為19.005億美元。

川普為了取得格陵蘭，日前再度貼文揚言，擬自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭8個歐洲國家的商品加徵10%關稅，而歐盟各國暫時保留報復手段，傾向先與美國談判。美股因馬丁路德金恩（Martin Luther King）紀念日休市一天，美元指數則應聲下挫。

匯銀人士表示，近期股匯脫鉤明顯，台股延續漲勢、收盤再漲230.59點，但熱錢卻是轉頭出走，新台幣匯率一早先反映美元走勢，外資上午偏匯入，推升匯價一路走升，最高觸及31.494元，創下近十日以來的新高，然而，午後外資攜手投信獲利了結，加上壽險業有美元買盤，匯價又回落31.5字頭，更進一步朝31.6元邁進，部分出口商進場拋匯，終場以貶值做收。

匯銀人士指出，儘管台股上漲，但外資和投信持續賣超，顯示熱錢出走，壽險業則受新制影響，匯市可見買匯身影，使得股匯出現脫鉤。市場已將焦點轉移至川普對歐洲8國揮舞關稅大刀、美國最高法院裁決加徵關稅的合法性等，以及新任聯準會（Fed）主席人選是否公布，是否對資金帶來影響，預估短期在31.4至31.6元間震盪。

根據央行統計，美元指數跌0.11%、歐元漲0.12%，亞幣互有漲跌，星幣升0.13%、人民幣小漲0.08%、日圓也小升0.06%；而韓元貶0.28%、新台幣也貶0.06%。

