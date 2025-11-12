股匯不同調！新台幣連二黑、收31.069元 不排除貶破31.1元

新台幣兌美元匯率收31.069元、貶1.7分，連續兩日收黑。廖瑞祥攝



美國史上持續最長的政府停擺可望結束，美股漲跌互見，台股回神走高，新台幣一早以升值開出，在外資連續九天賣超，匯價一路朝31.1元的方向回落，由於部分縣市受鳳凰颱風影響，出口商的賣壓明顯減少，不過，央行則是調節尾盤，避免貶幅過大，終場收31.069元、貶1.7分，連續兩日收黑，仍創下逾半年的新低價，總成交值16.575億美元。

美國政府停擺即將畫下休止符，參議院通過臨時撥款法案，美股出現大幅反彈，而法案將送眾議院進行投票，使得投資人轉為觀望，由於資金只延長到2026年1月30日，加上關門帶來的經濟損失，市場憂心政治角力重演，投資態度轉為觀望。

匯銀人士表示，美股四大指數僅一日慶祝行情，接著出現漲跌互見，台北金融市場則是兩樣情，台股收漲162.14點，外資卻呈現連九賣，新台幣匯率一早以升值3.2分開出，在資金偏匯出的情況下，短短五分鐘後，匯價由紅翻黑，最低觸及31.071元，創下今年5月初以來的新低。

匯銀人士指出，因鳳凰颱風襲來，中南部地區受到停班影響，出口商拋匯力道減緩，央行見匯價貶向31.1元方向，進場流動性調節，匯價尾盤收在31.069元，創下4月30日、超過半年以來的新低價，交易量相較昨日擴大。

匯銀人士分析，外資近期操作偏雙向，但以匯出較多，新台幣早盤區間窄幅震盪，午後貶幅更是明顯，使得股匯不同調，由於匯價已經連續四天收在31元，出口商惜售心態浮現，要突破31.1元並非難事，接下來要觀察美國政府開門進度，以及後續的經濟數據。

根據央行統計，美元指數貶0.14%、歐元升0.20%，主要亞幣翻黑，日圓貶0.28%、韓元跌0.12%，新台幣和星幣分別小跌0.05%、0.04%，只有人民幣小升0.04%。

