股匯不同調！新台幣重挫1.19角、創8個月新低 淪為最弱亞幣

台股大漲、站上3萬關卡，但外資在午後轉為匯入，新台幣重貶1.19角、收31.538元。資料照



在AI與晶片股領軍之下，台股今（1/5）日站上3萬點，帶動新台幣匯率一早開盤走揚，上午隨即升破31.4元，並朝31.3字頭邁進，未料，外資午後反手賣超，加上壽險業者進場買匯，在熱錢轉為匯出下，匯價不僅由升轉貶，更一口氣摜破31.5元整數關卡，震盪幅度逾1.7角，終場收31.538元、貶值1.19角，淪為最弱亞幣，總成交值放量至22.335億美元。

全球金融市場在AI熱潮推動下，持續由科技股領軍，帶動歐美股市上揚，在市場無懼風險的情況下，美元指數回到98.6附近，台股則是由台積電帶頭衝，一舉站上3萬大關，續創歷史新高，成交值也創史上次高紀錄，這股氣勢帶動新台幣一早走升。

匯銀人士分析，市場對委內瑞拉局勢反應有限，地緣政治風險被快速消化，台股開盤大漲，一度逼近千點，熱錢大舉匯入下，也推升新台幣匯價走揚，上午最高一度觸及31.371元，但午後外資明顯轉向、由買轉賣，加上某家壽險業者大舉進場購買美元，匯價由紅翻黑，再度摜破31.4元整數關卡。

匯銀人士表示，由於兩股匯出力道強勁下，匯價更直接回落至31.5元，央行僅提供流動性調節，不要讓新台幣貶值太快，尾盤收在31.538元，創去年5月2日、8個多月來的新低，在交投熱絡下，成交量也放大至22.335億美元。

匯銀人士觀察，匯市並無明確方向，主要受到資金流動的影響，以及美元再度轉強，市場對於新台幣並未跟隨台股升值也有些霧裡看花，但應該只是短期的現象，接下來美國將公布失業率、非農就業數據等，攸關聯準會是否降息的可能性，匯價在31.4至31.55元間震盪。

根據央行統計，美元指數升0.32%、歐元貶0.42%，主要亞幣轉弱，新台幣成最弱亞幣、跌0.38%，韓元和星幣都貶0.12%，日圓小跌0.08%，僅人民幣續強、升0.12%。

