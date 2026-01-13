股匯兩樣情 台股續創高新台幣貶不停探逾8個月低點

（中央社記者潘姿羽台北13日電）台灣股匯延續脫鉤走勢，今天台股再創新高，新台幣匯率卻連5黑，收盤收在31.656元，續貶2.6分，改寫去年5月以來逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額20.16億美元。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，指台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。

消息一出，市場正面表態，台股早盤漲逾400點，攻上30973.85點指數新高，盤中獲利賣壓出籠，指數震盪，終場以上漲139.93點，創30707.22點收盤新高，未受國安基金退場影響。外資今天也轉賣為買，回補台股157.41億元，終止連4賣。

廣告 廣告

台股激情延續，新台幣兌美元依然跌跌不休，今天開盤價為31.61元，而後因外資、投信持續匯出，盤中最低觸及31.681元，終場收在31.656元，改寫逾8個月新低。今年以來還不到半個月，新台幣已經貶超過2角。

外匯交易員直言，1月以來，匯市大方向還是匯出居多，除了外資、投信持續匯出，壽險業美元買盤也是助貶力道，導致新台幣匯率區間每天都在往上移，出口商看到貶值方向不變，明顯惜售，央行在盤中也僅適時提供流動性，讓貶值速度不至於太快；匯價支撐力不足的情況下，台股屢創新高，新台幣則反向改寫波段低點。

外匯交易員認為，短線而言，看不到新台幣反轉的契機，先觀察貶至31.8元後，出口商是否傾巢而出拋匯，讓貶勢踩煞車。

不過近期地緣政治風險持續，伊朗局勢緊張，外匯交易員提醒，如果國際政經局勢有出乎意料的發展，可能在金融市場掀起劇烈波動，仍須密切留意。（編輯：林淑媛）1150113