股匯兩樣情 台股衝破3萬點新台幣爆量重貶1.19角

（中央社記者潘姿羽台北5日電）股匯走勢分歧，台股今天激情上攻，衝破3萬點大關，改寫歷史新高紀錄，但新台幣匯率未能同慶，匯價由升轉貶，午後跌幅更持續擴大，收盤收在31.538元，重貶1.19角，改寫逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出22.335億美元的大量。

2026年才剛揭開序幕，台股已經締造新猷。台積電今天盤中攻上1695元、大漲110元，再創新天價，並領軍聯發科、記憶體族群及高價股衝鋒，帶動台股衝上3萬點，盤中大漲989.51點攻至30339.32點，創歷史新高；終場加權指數收30105.04點，大漲755.23點，創收盤新高，並首次站穩3萬點關卡。

台股激情創高，新台幣匯率走勢卻不同調，今天以31.42元開出後，匯價先是小幅走揚，升抵盤中高點31.371元，但午後風雲變色，外資大舉匯出，匯價由升轉貶，且貶勢持續擴大，摜破31.5元關卡，最低觸及31.546元，全日震盪區間達1.75角。

外匯交易員直言，台股衝破3萬點，外資啟動獲利了結，賣超台股且於午後大舉匯出，壽險、投信也齊站在美元買方，導致新台幣貶勢加劇，收盤下探波段新低。

觀察主要貨幣變動，由於美國總統川普政府3日動武抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），地緣政治風險激勵美元指數彈升。根據央行統計，美元指數今天升值0.32%，壓抑亞幣走勢，日圓微跌0.08%，韓元下跌0.12%，新台幣重貶0.38%，淪單日最弱亞幣，人民幣相對強勢，小升0.12%。

外匯交易員指出，國際美元反映地緣政治因素走揚，但對新台幣影響有限，「新台幣現在走自己的路，完全是資金面影響」；台灣股匯市今天不同調，主要是外資出走，去年下半年就是此趨勢，目前沒看到反轉跡象，短線先觀望台股登高，是否能吸引外資回補，否則貶值壓力難以消除。

展望新台幣匯率，外匯交易員指出，外界普遍認為新台幣今年呈現緩升格局，但畢竟2026年才第2個工作天，升值引擎不會那麼快啟動，眼前除了關注外資動向，本週美國將公布非農就業人數，若數據可提振市場降息預期，將為新台幣匯價帶來支撐力道。（編輯：黃國倫）1150105