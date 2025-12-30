股匯兩樣情 新台幣早盤再升靠向31.4元

▲新台幣兌美元今（30）日早盤續升靠向31.4元，但由於台股走跌，升幅有限。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數站回98之上，不過，由於年底出口商作帳拋匯需求，新台幣兌美元今（30）日早盤續升，只是台股走跌，新台幣升幅有限，目前最高來到31.425元，升值2.5分，還未超過前一交易日的高點31.415元，目前在31.445元盤整。

美元指數站回98之上，在98.01至98.06盤整，亞洲主要貨幣日圓兌美元升貶互見，今日早盤在155.92至156.32震盪，韓元兌美元則從1435.71回升至1429.8，目前在1432.97附近，離岸人民幣兌美元則從6.9942拉回至7.0009，目前在7上下盤整。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.44元、升值1分開出，在年底出口商有作帳拋匯需求下，新台幣進一步升至31.425元，不過，由於台股跌逾200點，新台幣升幅也受限，目前在31.445元盤整。

