股匯兩樣情！新台幣窄幅盤整、收連五紅 短線31.4元間震盪

新台幣收31.45元、微升0.5分，等同今日的開盤價，拉出連五紅。



美股在耶誕節後收盤持平，台股卻逆勢創歷史高點，熱錢流入卻未帶動匯市，新台幣匯率今（12/29）日開盤小幅走升，進出口商僅實質拋補，外資有部分匯入，盤中呈現窄幅盤整，高低差不到4分，最高觸及31.415元，隨後在央行調節下，終場收31.45元、微升0.5分，等同今日的開盤價，拉出連五紅，由於交投轉趨清淡，總成交值量縮至10.15億美元。

美股在耶誕節後交易日交投轉趨清淡，四大指數收盤幾乎持平，結束連五紅走勢，美元指數回到98價位；反觀台股並未因中國展開新一輪軍演而下跌，在資金回流權值與大型電子股，加權指數盤中一度衝上歷史新高，收盤上漲254.87點、收28810.89點，三大法人合計買超約148.02億元。

匯銀人士表示，台股持續創下新高，弔詭的是，外資在匯市的交投顯得清淡，新台幣匯價一早以小幅升值0.5分、31.45元開出，外資有部分匯入，進出口商互有實質拋補，推升匯價一度往31.4整數關卡邁進，然而，午後外資偏匯出，且央行仍進場調節，收盤價等於開盤價，僅微幅走升，連續五個工作天收紅。

匯銀人士指出，耶誕節前後，多數外資仍在放假，交投明顯轉趨清淡，台股創新高，資金在匯市進出減少，使得新台幣漲幅有限，區間窄幅盤整，此情況恐怕到元旦之後才會較為明朗，短期內匯價仍在31.4附近震盪，有機會往31.3元方向邁進。

不過，美國總統川普除了積極物色聯準會（Fed）主席人選，還在社群平台公布主席人選的「準則」，而市場認為白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是熱門人選，若近期公布的話，將會對美元和非美貨幣帶來影響；此外，跨年過後，美國也將公布例行的經濟數據，尤其是1月的非農就業數據，將是Fed的關注重點。

根據央行統計，美元指數小跌0.04%、歐元小漲0.03%，主要亞幣多走升，韓元大漲0.87%、日圓升0.19%、新台幣微升0.02%，然而，星幣和人民幣分別小跌0.06%、0.01%。

