股匯兩樣情！新台幣連5黑收31.656元 寫逾8個月新低

新台幣連5黑收31.656元，寫逾8個月新低。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今日再創新高，不過在美元轉強、外資熱錢仍持續流出下，新台幣兌美元匯率續貶2.6分，收在31.656元，匯價連5黑，且創逾8個月新低，成交量20.16億美元。

台股今日上漲139.93點，收在30707.22點，三大法人合計買超127.84億元。其中，外資回頭買超157.41億元。

外匯交易員指出，外資雖然在集中市場轉為買超，但在新台幣匯市仍偏匯出，加上進口商支付油款帶動美元買盤湧現，新台幣盤中一度貶至31.681元，尾盤央行進場調節，貶幅略為收斂，但整體緩貶趨勢未變，預料明日將測試31.7元價位。

市場傳出台美關稅傳降至15%，換取台積電須在美國再投資興建至少5座半導體廠，消息仍待證實。以今日股匯市表現來看，反應相對平淡，投資人靜待15日台積電法說會登場。

值得注意的是，日股、台股接連創下新高，但日圓、新台幣匯價卻同步在今日創波波段新低，韓元也逼近前波低點，匯銀人士指出，除市場預期聯準會(Fed)本月將暫停降息，美元相對有撐外，也要留意外資在股市高檔之際先行獲利了結、匯出資金。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.21%、日圓重貶0.69%、韓元也大貶0.38%、台幣貶值0.08%、新幣貶0.07%、近日強勢的人民幣也小跌0.03%。

另外，聯準會主席鮑爾收到美司法部傳票，引發市場對央行獨立性的疑慮，一度造成美元大跌，不過，週二美元指數在亞洲盤強勢走揚，主要亞幣承壓走貶，投資人目前觀望氣氛濃厚，靜待美國今晚即將公布的通膨數據，作為後續市場走向的重要指引。

