股匯兩樣情 新台幣重貶1.19角破31.5元

▲股匯兩樣情，台股大漲755點，新台幣兌美元今（5）日重貶1.19角收31.538元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台股大漲755.23點，終場收30105.04點，不過，新台幣兌美元今（5）日在國際美元走強，加上外資仍賣超台股，呈現震盪走勢，上午升破31.4元，下午風雲變色，翻貶破31.5元，上下震盪1.75角，終場收在31.538元，重貶1.19角，單日貶值0.38%，在亞洲主要貨幣中表現最弱。

美國襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預，地緣政治緊張局勢，也推升避險需求，美元指數走揚，逼近99，一度來到98.9，目前在98.7盤整。

亞洲主要貨幣日圓兌美元也一度貶破157，來到157.29，隨著美元指數拉回，日圓也回升到156.68附近，而韓元兌美元也一度貶至1449.6，離岸人民幣兌美元也一度貶至6.9795，目前在6.9764附近。

至於新台幣兌美元今日以31.42元、貶值0.1分開出，並下探31.439元，但隨後在台股大漲近千點激勵下，新台幣也止貶回升，並升破31.4元，一度來到31.371元，只是美元指數走揚，並向99靠攏，亞幣走弱，加上外資仍賣超台股76億元，新台幣升幅有限，下午更再翻貶，並貶破31.5元，下探31.546元，高低價差達1.75角，終場重貶1.19角，收31.538元。

根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市場收盤匯價來看，美元指數單日升0.32%，歐元兌美元貶0.42%，亞洲主要貨幣兌美元表現，新台幣兌美元貶0.38%最多，再來是韓元及新加坡幣貶0.12%，日圓也貶了0.08%，人民幣則升值0.12%。

