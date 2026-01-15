股匯分歧！外資反手匯入 新台幣收31.593元、拉出連二紅

股匯分道揚鑣，新台幣收31.593元、升3.7分，拉出連二紅。資料照



美國總統川普將對特定半導體開徵關稅，美股全面拉回，台股也下挫，熱錢再度轉向，新台幣匯率今（1/15）日以升值開出，出口商抓緊低點拋匯，又轉為惜售，午後外資大舉匯入，匯價最高觸及31.561元，不過，政府基金陸續進場買匯，使得匯價呈現窄幅震盪，終場收31.593元、升3.7分，拉出連二紅，總成交值量縮至17.945億美元。

儘管台積電法說會報喜，但川普決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，包括輝達的H200與超微的MI325X，加上銀行股的季度財報表現平平，美股四大指數翻黑，台股受到拖累，以開低走低做收，熱錢再度轉向。

廣告 廣告

匯銀人士表示，台股漲多拉回，但外資在匯市卻是不同方向，新台幣匯率一早以升值開出，出口商趕在低點拋匯，推升匯價升破31.6字頭，隨著外資大舉匯入，匯價更是回到31.55元附近，政府基金有買盤進場買美元，在買賣力道拉鋸下，匯價收在31.593元，拉出連二紅，創下五個工作天以來新高。

匯銀人士指出，儘管台積電法說會報喜，但川普再度出招，又美國財政部長貝森特罕見點名表態韓元貶值過度，韓元逆勢走揚，日圓連帶回升，對亞幣帶來支撐，加上外資逆向操作、偏向匯入，使得新台幣今日在31.55至31.6元間盤整。

匯銀人士分析，近來台美關稅協議再起，川普對特定先進的運算晶片開徵關稅，將衝擊科技股，即便有台積電法說會，外資常常趕在前夕獲利了結，後續就看資金動向，短期內恐再31.55至31.7元間震盪。

根據央行統計，美元指數小漲0.08%、歐元跌0.15%，主要亞幣反彈，日圓和韓元分別升值0.37%、0.27%，新台幣漲0.12%、人民幣小漲0.03%，僅星幣小貶0.05%。

更多太報報導

台積電法說前夕！新台幣上衝下洗逾1角 收31.63元、中止連五黑

熱錢出走+股匯脫鉤 新台幣連四黑 收31.63元

股匯續挫！新台幣陷31.6元震盪格局 周線翻黑、貶1.76角