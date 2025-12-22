股匯分歧！新台幣先升後貶 在31.5元價位整理

股匯分歧！新台幣先升後貶，續在31.5元價位整理。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一隨歐美股市大漲，新台幣兌美元匯率早盤一度升破31.5元關卡，不過升勢未能延續，隨後由升轉貶，中午暫時收在31.556元，貶值3分，持續在31.5元附近震盪整理，台北外匯經紀公司成交量僅4.71億美元。

回顧上週，對AI前景疑慮使股市修正，外資在集中市場大舉賣超約1700億元，熱錢同步匯出下，新台幣匯價單週重貶逾3角，不過匯價在31.5元價位初步出現止貶跡象。

週一新台幣以31.51元、升值1.6分開出後，隨台股大漲，盤中最高觸及31.495元，惟美元買盤需求仍強，新台幣隨即回貶至31.55元附近，逼近上週低點31.595元。

廣告 廣告

觀察主要亞幣表現，日本央行如市場預期升息1碼後，後續升息路徑不明，市場解讀為「利多出盡」，日圓在央行會議後應聲貶破157兌1美元，今日早盤續在157附近整理。

韓元同樣走勢偏弱，早盤貶破1480兌1美元，再度逼近金融海嘯時期低點；人民幣近期表現相對穩健，人民幣離岸價早盤升破7.3兑1美元，續創14個月新高。

本週市場聚焦美國總統川普將公布的聯準會(Fed)主席提名人選，以及美國本週將發布的第三季國內生產毛額(GDP)、消費者信心指數等經濟數據，另外，日本央行總裁植田和男本週將發表公開演說，外界亦高度關切其是否進一步釋出未來升息方向的相關訊號。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

台韓從並列2大經濟奇蹟 到GDP增幅差距擴大 韓學者解釋原因

台股開盤》台積電全力衝刺 指數漲逾400點重返2萬8

85歲節儉老婦定期轉帳給神秘「熟人」過世後兒驚覺「存款蒸發」謎團

