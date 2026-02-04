股匯分道揚鑣！新台幣由紅翻黑 收31.577元、小貶0.7分

台股拉尾盤，新台幣由紅翻黑，終場收31.577元、貶0.7分。廖瑞祥攝



美股科技巨頭表現不佳，美股盡墨、台股量縮，新台幣匯價今（2/4）日在外資雙向操作、偏匯出，一早以31.6元開出，但出口商賣壓湧現，匯價一路回測31.5元整數關卡，在買賣力道相互拉扯，高低差來到1.36角，終場收在31.577元、貶0.7分，由紅翻黑，交易略顯疲乏，總成交值縮至19.485億美元。

美國幾大科技巨頭的財報不如預期，美股四大指數全面下挫，美元指數維持在97.5附近震盪，隨著封關將至，台股以平盤開出，歷經震盪後，終場上漲94.45點，外資和投信雖買超台股，但匯市卻呈現不同的操作。

新台幣一早以小貶3分、31.6元開出，在外資雙向操作，偏匯出的情況下，匯價先貶至31.639元，在出口商進場拋匯，盤中出現大幅震盪，午後更趨明顯，匯價一度回測至31.5元整數關卡，在買賣力道拉扯，央行僅提供流動性調節，尾盤貶勢收斂，收在31.577元，再度由紅翻黑。

匯銀人士表示，國際美元穩住97價位，主要亞幣互有漲跌，時序接近農曆春節，若外資獲利了結告一段落，台股持續向上攻頂，新台幣還有升值空間，不過，在台股封關前，交投會轉為清淡，短期內將在31.5附近波動。

根據央行統計，美元指數微跌0.02%、歐元升0.14%，亞幣互有漲跌，日圓和韓元雙雙貶值0.65％，星幣下跌0.15%，新台幣和人民幣分別小貶0.02％、0.01%。

