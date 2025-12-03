股匯同慶！新台幣結束連3黑，盤中勁揚逾1角。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會(Fed)降息預期升溫下、美元走弱，加上台股開高走高、大漲逾200點，吸引外資熱錢回流，新台幣兌美元匯率今日強勢反彈。一早突破31.4元後一路走升，午後升勢更進一步擴大，盤中最高觸及31.313元、勁揚逾1角，終場收在31.344元、升值9.1分，結束連3黑，成交量15.89億美元。

台股方面，在美股大漲帶動下，指數終場上漲228.77點、收在27,793.04點，三大法人合計買超214.77億元，其中外資買超達162.15億元，已連續兩日回頭加碼。

外資匯入也同步推升台幣，盤中一度勁揚1.22角、衝上31.313元，惟尾盤央行進場調節，使升幅收斂至1角以內，但仍成為今日最強亞幣。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.23%，主要亞幣全面走升，其中台幣勁揚0.29%，人民幣升值0.1%，新幣升值0.08%，日圓升值0.04%，韓元小升0.03%。

外匯交易員指出，美國經濟數據出現雜音，市場押注Fed 12月降息1碼的機率逼近九成。另，美國總統川普暗示，其提名的首席經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)可能接任明年任期屆滿的 Fed 主席鮑爾，也加重美元走弱壓力。不過美元指數仍守住99大關，加上央行未完全放手，新台幣短線預料仍在31.2至31.5元區間震盪，但若外資持續湧入，也不排除有進一步升值可能。

市場焦點接下來將轉向美國今晚公布的 ADP 就業報告，以及美國商務部將於 5 日補發的 9 月個人消費支出(PCE)物價數據。兩項重磅指標恐左右 Fed 12 月利率決策方向。

