股匯同摔！新台幣逼近31元整數關卡 (記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美就業市場惡化使美元指數跌落至100以下，美股也再度拉回，連動台股今早開低走低，新台幣兌美元匯率由升轉貶，再度往31元整數關卡靠攏，上午盤最低觸及30.994元，差一步就摸到31元。

中午暫時收在30.991元、貶值4.1分，台北外匯經紀公司成交量7.9億美元。

美政府持續關門，市場缺乏官方數據下，對於民間機構發布的資料格外重視，儘管前一日ADP公布的民間就業新增4.2萬人優於預期，但週四Challenger公布美國雇主10月裁減超過15萬個職務，創20年來同期最大降幅。該數據發布後，市場重新燃起聯準會(Fed)12月降息預期，加上英鎊在英國央行維持利率不變後上揚，使美元指數回落至100以下。

新台幣匯價一早先是反應美元下跌，以30.93元、升值2分開出，最高升底30.925元，隨後由升轉貶，最低觸及30.994元，再創波段新低。匯銀人士指出，美就業數據好壞參半，主要還是股市在高檔，很容易受到消息面影響，可觀察外資午後是否有進一步匯出動作。

主要亞幣中，韓元跌勢最重，日圓兌美元匯率在152至153間徘徊；人民幣離岸價也是先升後貶，目前在7.1266兌1美元。

