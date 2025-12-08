股匯揚！新台幣一度強升1.6角見31.098元

▲在美元走弱及台股大漲之下，新台幣兌美元今（8）日盤中一度強升1.6角衝上31.098元，終場拉回收31.202元，升值5.6分。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 在市場預期美國聯準會（Fed）12月將再降息之下，台股終場大漲322.89點，收在最高點28303.78點，加上美元走弱，新台幣兌美元今（8）日盤中也一度強升1.6角，升破31.1元，來到31.098元，但之後逢低承接美元買盤進場，新台幣升幅收斂，終場收在32.202元、升值5.6分作收，台北外匯經紀公司成交量10.71億美元。

美元指數走弱，再下探98.79，亞洲主要貨幣日圓一度升至154.88兌1美元，之後拉回至155.36附近，而韓元兌美元則走揚，一度來到1465.5附近；離岸人民幣兌美元也升值來到7.0634，目前在7.0681盤整。

至於新台幣兌美元今日以31.26元、貶值0.2分開出後，由於美元走弱，加上台股走揚之下，新台幣也翻升，並接連升破31.2元及31.1元，一度衝上31.098元，強升1.6角。

不過，隨後逢低承接美元買盤進場，新台幣拉回至31.1元價位盤整，終場升幅更進一步收斂，最後收在31.202元，升值5.6分。匯銀人士指出，隨著美國降息預期升溫，美元指數也承壓，亞洲主要貨幣短期盤整偏升，但預料央行也不樂見新台幣波動幅度過大。

