股匯續挫！新台幣陷31.6元震盪格局 周線翻黑、貶1.76角

台股本週大漲後拉回，熱錢持續出走，連帶讓新台幣匯率一路走弱，今（1/9）日在外資股利匯出，投信加碼買盤，匯價最低觸及31.668元，出口商見價格續創新低，持續進場出脫美元，在三股力道拉扯下，匯價在31.6字頭震盪，央行尾盤再度進場，終場收31.595元、貶2.5分，續寫八個月來新低，累計本週貶值1.76角，周線中止連二紅，短期仍呈現偏貶格局。

美股今日走勢分歧，投資人等待非農就業數據之際，也在觀望美國最高法院即將宣判總統川普去年宣布的關稅是否合法，對於美股與美債將是一大考驗，美元指數反彈至99價位；而台股開低走低，外資和投信聯手賣超，也牽連新台幣匯率。

匯銀人士表示，受到美元升值，新台幣匯率上午以小貶開出，在外資持續匯出股利，投信也進場買匯，會價再度貶破31.6元，更進一步往31.7方向回測，盤中升幅逾1角，出口商見到八個月來的新低價，午後陸續進場拋匯，加上央行進場拉尾盤，貶值幅度再收斂，但總成交值爆量，來到25.795億美元。

匯銀人士指出，自台股回落、台積電發放股利，外資轉向明顯，投信也加入戰局，加上壽險業因匯率會計新制上路，為了降低SWAP避險部位，日前購買美元的力道湧現，成為新的關鍵因素之一，不過，出口商本週拋匯積極，央行也不希望匯價貶值過快、引發市場動盪，形成另一股有力的支撐。

匯銀人士人未，美元指數呈現反彈，使得亞幣全面翻弱，加上美國將公布最新就業數據，以及美國最高法院即將宣判，市場密切關注，短期新台幣呈現偏貶格局，有機會回測前一波高點31.8元。

