股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離

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台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。

儘管台股止跌反彈，但外資昨天繼續調節台股，賣超九一七億元，六月以來連續四個交易日賣超。外資不僅出脫持股也大手筆匯出，新台幣兌美元匯率小貶三點八分至卅一點六一八兌一美元，台北及元太外匯市場交易爆量至四十七點四六億美元，史上第二大。

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富邦投顧董事長陳奕光表示，即將公布的美國通膨數據是第二個空襲警報，市場預期五月ＣＰＩ年增率為百分之四點二，ＰＰＩ年增率為百分之六點六，已先打預防針，數據低於市場預期，第二個警報算是解除。

第三個空襲警報力道較為強勁，陳奕光說，六月十七日有聯準會利率決策會議，市場普遍認為就業報告意外強勁，增加鷹派聲勢，若通膨升溫超過預期，鷹派氣勢更強。

台股昨天大漲，外資卻依然大幅賣超九百多億元，就是擔憂尚未解除的空襲警報。

六月迄今七個交易日，外資在台股賣超二五二八億元，匯出也不手軟，匯銀估昨天四十七億美元的交易量逾半是外資匯出。

以往外資大賣、新台幣匯價走貶，通常伴隨著台股大跌，現在卻是台股大漲、外資大賣且匯出，股匯背離的現象，反映本土買盤的力量。

台新投顧副總黃文清認為，近期市場對於升息風險反應過度，目前美國的通膨與經濟數據尚未顯示需要進一步收緊貨幣政策，且台股的漲勢主要是由ＡＩ基礎建設所驅動，此趨勢對資金壓力及美國利率變化具有較強的抵抗力。

不過，市場同時存在有利因素，包括融資減少有助籌碼安定，市場存在多空對決可能引發的軋空機會，台積電十日下午將公布五月營收，預估可達四千兩百億元，將再創新高，以及八大公股表態，在一至五月幾乎清空買超後，逢低買進一千多億元，利多因素若能配合突破空頭反殺，指數有機會再創新高。

綜合各項因素，陳奕光認為，台股區間在四萬兩千三百點至四萬六千點，重要觀察指標為美國十年公債殖利率不能突破百分之四點六六。

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