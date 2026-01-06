股匯脫鉤！新台幣匯價小升2.2分 31.5元驚險震盪 壽險新制上路恐墊高美元需求

外資連續兩日先匯入、後反手，新台幣終場收31.516元、升2.2分。資料照



美股全面收紅，激勵台股續揚，加上國際美元平盤震盪，新台幣匯率今（1/6）日以升值開出，在熱錢大舉匯入下，再度強彈至31.4字頭，但午後上演反轉，法人也轉為匯出，匯價又回落至31.5元，連續兩日都是類似情況，出口商見到久違的甜甜價，陸續進場拋匯，終場收31.516元、升2.2分，總成交值23.005億美元。

此外，自今年元旦起，壽險業匯率會計新制上路，可不再使用無本金交割遠期（NDF），大幅降低避險成本，昨日一度出現壽險業加碼美元買盤，成為匯率走貶的因素之一。央行外匯局局長蔡烱民表示，觀察1月以來的交易日，外資進出對於匯市影響仍大於壽險業，而壽險業結購美元需提前向央行申請，且需分散進行結匯，對即期市場仍舊可控。

匯銀人士表示，儘管台股連續兩日大漲，並站穩3萬點，外資卻從買超轉為賣超，反映在匯市也是類似的情況。上午在熱錢湧入後，匯價最高觸及31.438元，但午後再度轉向，外資攜手投信大舉匯出，匯價再度由升轉貶，盤中回落至31.577元，出口商久違地進場拋匯，尾盤收在收31.516元。

匯銀人士指出，壽險業日前有一波買匯力道，今日較為平淡，可能只是一日行情，反觀外資連續兩天上演先買後賣，加上台積電將發放股利，倘若延續匯出力道，新台幣不排除貶向31.6元，然而，出口商已靜待多時，兩股力道拉鋸，還有央行緊盯盤勢，匯率將在31.5元附近震盪。

針對壽險業的匯率會計新制，央行外匯局局長蔡烱民指出，壽險業過去透過兩大管道避險，包括換匯交易（SWAP）與無本金交割遠期（NDF），但NDF在海外交易，不會影響國內即期市場，反而是新制上路後，要注意SWAP避險，一旦合約到期後不再續作，壽險業必須到即期市場買美元交割，會提升美元結購的需求。

是否會對新台幣匯率帶來影響？蔡烱民認為，新制從元旦才開始上路，目前外資進出的影響大於壽險業，後續要關注壽險業長期避險規劃，不過，壽險業要結購美元需提前向央行提出申請，且央行會視其資金額度提醒分散處理，只要不過度集中在同一個時間點，對即期市場的影響是可控的。

