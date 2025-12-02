股匯脫鉤！新台幣拉出連三貶 收31.435元

股匯脫鉤，新台幣收31.435元、小貶0.4分，連續三日收黑。資料照



隨著市場逐漸消化對美國聯準會（Fed）於本月的降息預期，國際美元小幅彈升，股匯市今（12/2）日脫鉤，新台幣匯率以貶值開出，外資上午呈現雙向操作，隨著台股走揚，轉為匯入，盤中一度由黑翻紅，甚至觸及31.4元整數關卡，央行趕在尾盤加大調節力道，終場收31.435元、小貶0.4分，連續三日收黑，總成交值略增至17.53億美元。

美國公布11月的ISM製造業採購經理人指數（PMI）降至48.2，為四個月以來最大降幅，連續九個月萎縮，為Fed降息帶來壓力，不過，市場已陸續消化完畢，反而是比特幣暴跌，導致美股全面承壓，10年期美債殖利率更升至4.09%，美元指數小幅上揚至99.4左右。

匯銀人士表示，隨著美元反彈，多數亞幣翻黑，新台幣匯率一早開盤反映，呈現窄幅震盪，隨著台股收紅，外資買超135.26億元，匯價也由黑翻紅，一度觸及31.403元，但央行在尾盤加大力道，在買賣力道拉扯下，最後收在31.435元，連續三個工作天收黑。

匯銀人士指出，近期新台幣單日波動極窄，由於市場對降息預期提前反應，加上Fed下週將舉行利率決策會議，官員進入緘默期，在公布之前，投資人將偏向觀望，匯市將回到實際拋補，倘若台股反攻力道不足，新台幣將持續往31.5元方向測試。

根據央行統計，美元指數小升0.01%、歐元小升0.05%，亞幣漲跌互見，日圓貶0.26％、星幣貶0.1％，而新台幣小貶0.01％；反觀韓元升0.08％、人民幣升0.04％。

