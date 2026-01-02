股匯開紅盤！新台幣升1.9分 收31.419元

股匯開紅盤！新台幣升1.9分。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕股匯開紅盤！2026年首個交易日台股大漲近400點、大盤指數站上29000點，續創新高；外資在年後歸隊，熱錢湧入也推升新台幣兌美元匯率一度升抵31.36元，最後在央行調節下，收在31.419元、升值1.9分，匯價創逾2週新高，成交量13.1億美元。

台股今日大漲386.21點，收在29349.81點，三大法人合計買超190.36億元。其中，外資買超120.18億元。

新台幣匯價一早以31.42元、升值1.8分開出，盤中最低觸及31.447元、最高升抵31.36元，已經連續第6天收在31.4元價位。

本週新台幣震盪走升，升值3.6分或0.11%，週線翻紅。

匯銀主管表示，外資在年假後歸隊，熱錢湧入推升台幣走升，不過央行顯然不樂見台幣升值太快，尾盤加以干預，由於美元指數在市場預期聯準會(Fed)1月將暫停降息下相對有撐，匯價後市升貶關鍵仍在外資資金流向。

另外，農曆年前出口商多有台幣需求，預期央行為了讓匯價穩定，多少會出手調節，讓出口商有機會出手，研判農曆年前新台幣升值機率大，有機會緩步往31元整數價位靠攏，但仍要留意國際金融市場有突發變數。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數小漲0.05%、日圓續貶0.19%、韓元上漲0.08%、新台幣與新幣皆升值0.06%、人民幣休市。

